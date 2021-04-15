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15.04.2021 13:32
Рубрика: Экономика

Андрей Грачев: Отношения с коренными народами - это сущностная вещь

Текст: Дмитрий Машуков
В первый день деловой программы Красноярского экономического форума, 14 апреля, на одной из площадок КЭФ-2021 обсуждалось настоящее и будущее коренных малочисленных народов севера (КМНС) на Таймыре. Прошла панельная дискуссия "Программы поддержки и развития коренных малочисленных народов". Затем вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев ответил на вопросы журналистов.

Андрей Грачев рассказал о поддержке населения Таймыра. Компания, в частности, реализует пятилетнюю программу - это около 40 крупных мероприятий: от строительства жилых домов до различных благотворительных акций. Есть экологические разработки. Одна из важнейших - так называемая "серная программа". Она входит в глобальный проект "Чистый воздух" с бюджетом 500 млрд рублей, и ее финансирование составляет 50 процентов этой суммы. Это - для всего Таймыра. Но есть специфические инициативы, посвященные коренным малочисленным народам севера.

- Мы работаем с пятьюдесятью общинами КМНС. Не делим их на крупные и мелкие. Каждая из общин имеет свой голос.

О новом формате отношений с КМНС:

- Раньше мы приходили и говорили: вот, возьмите. Сейчас мы сначала спрашиваем: в чем вы нуждаетесь? Это совершенно другой формат отношений. Это позволило нам выяснить, кто реально пострадал от разлива дизельного топлива на Таймыре. Это 699 человек. Мы определили суммы, которые должны заплатить. 177 млн уже выплачено семьям, которые непосредственно были затронуты последствиями этого разлива.

О важности для "Норникеля" взаимоотношений с коренными народами севера:

- Есть такая пословица: легче любить все человечество, чем соседа. Мы хотим любить соседа, с которым работаем, с которым рядом живем и соблюдаем нормы нормального общежития. По нашей программе молодые представители КМНС будут бесплатно учиться в Норильском государственном индустриальном институте (более 20 человек). Жить рядом и не находить взаимоприемлемые решения важных вопросов - это невозможно.

Андрей Грачев напомнил журналистам о предложении, прозвучавшем на КЭФ-2021: сделать Таймыр модельной площадкой для всей России, чтобы отрабатывать лучшие методики государственно-частного партнерства по развитию КМНС.

- Это предложение, которое мы поддерживаем. У нас уже накоплен опыт, которым мы можем поделиться с другими компаниями.

В качестве примера Грачев привел одну из проблем энцев.

- Их 278 человек. У них исчезла письменность. Мы восстановили. Выпустили букварь, тематические тетради. Мы пришли к тому, что можем представлять этот опыт на высоком международном уровне, в частности, на уровне Организации Объединенных Наций.

В продолжение темы Грачев добавил: "Норникель" договорился с Федеральным агентством по делам национальностей, чтобы готовить представителей КМНС для представительства на международном уровне.

- Мы на базе МГИМО организуем школу народной дипломатии, где представители КМНС будут обучаться нужным дисциплинам. Это деловая этика, язык и т. д. Это новое, абсолютно новое, не затасканное. Это не деньги, а сущностная вещь.

Экономика

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