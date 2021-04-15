DJI представила новый дрон за 98 тысяч рублей

Китайская фирма DJI, специализирующаяся на производстве дронов, представила новую модель - DJI Air 2S. Стоимость новинки в России - 97 990 рублей.

Дрон позволяет снимать видео в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду, максимально возможное разрешение - 5,4к при 30 кадрах в секунду. DJI Air 2S способен улетать от пользователя на расстояние в 12 км, а также распознавать препятствия во время полета. Весит новинка 595 грамм.

В идеальных условиях дрон способен пролететь 18,5 км на скорости 13,5 м/с. В спортивном режиме он разгоняется до 19 м/с, а в обычном - до 15 м/с. Производитель утверждает, что новинка может противостоять ветру со скоростью до 10,5 м/с. Время полета на одном заряде аккумулятора составляет 31 минуту.

Дрон обладает функцией следования за владельцем - благодаря системе ActiveTrack 4.0 и 8 камерам, модель следит за окружением сверху, снизу, спереди и сзади.