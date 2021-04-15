Дмитрий Пристансков: Налоговая стабильность - залог успешного стимулирования бизнеса государством

Новости

Рослесхоз: Найден способ сократить расходы на борьбу с шелкопрядом 15:08
В Челябинске запретили взимать земельный налог с хозяев аттракционов 15:05
В Вологодском районе из-за паводка эвакуируют жителей поселков 15:04
В Афинах открылся офис ВОЗ по вопросам качества медицинской помощи 14:42
В Москву придут первые весенние грозы 14:33
Чистые волосы и строгие украшения: В Серове ввели дресс-код для чиновников 14:30
Сенаторы займутся защитой молодежи от деструктивного влияния в период выборов в ГД 14:29
СМИ: Канцлер ФРГ Меркель привьется от коронавируса 16 апреля 14:25
В Выборгском заливе обнаружен разлив маслянистой жидкости 14:23
Видеотрансляция: Путин проводит заседание президиума Госсовета и АСИ 14:23
Датчане требуют компенсаций за побочные эффекты от вакцины от AstraZeneca 14:20
В Дагестане скончался писатель Камал Абуков 14:12
В Москве задержали двоих обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году 14:07
Житель Башкирии получил срок за ложное сообщение о взрыве 14:04
"Скопинского маньяка" обязали являться в полицию еженедельно 14:02
В ФАС рассказали о мерах по сдерживанию роста тарифов на услуги ЖКХ 13:58
На Урале местные власти оплатят похороны погибших при пожаре детей 13:58
Пекин накрыла песчаная буря 13:55
Хуснуллин призвал для экономии заранее купить материалы для возведения дорог 13:50
Юрий Лоза прокомментировал смерть солиста "Песняров" Борткевича 13:49
Путин обсудил с Харири поставку российских вакцин в Ливан 13:46
Правительство выделит более 2 млрд рублей на сельское хозяйство 13:37
Песков назвал условие визита Путина в Сербию 13:34
Сбербанк снизил ставку по программе льготной ипотеки 13:31
Песков заявил об отсутствии побочных эффектов у Путина после прививки 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 14:06
Рубрика: Экономика

Дмитрий Пристансков: Налоговая стабильность - залог успешного стимулирования бизнеса государством

Текст: Дмитрий Машуков
С 12 по 16 апреля в столице Красноярского края проходит КЭФ-2021. Его тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд". Участники Красноярского экономического форума обсудили стратегическое развитие страны до 2035 года. Эксперты - ученые, экономисты, представители бизнеса - рассказали о тенденциях, влияющих на экономику России и всего мира, оценили эффективность мер по нейтрализации последствий пандемии коронавируса. Одним из участников экспертной сессии стал статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управлению ГМК "Норильский Никель" Дмитрий Пристансков.

По словам эксперта, многие изменения, связанные с эпидемией, останутся с нами навсегда, и с этим нужно смириться. Однако компании удалось преодолеть трудности непростого 2020 года пандемии: сохранен коллектив, стабильность зарплат, "вся стратегическая цепочка производства и поставок".

Компания помогала в борьбе с COVID-19 и тем регионам, в которых расположены основные производства "Норникеля", и другим: Московской, Тульской, Тверской, Ярославской областям… В инфраструктуру борьбы с коронавирусом вложено более 20 млрд рублей. Запущена программа помощи малому и среднему предпринимательству.

- "Норникель" приступил к реализации десятилетней стратегии (до 2030 года). Объем финансирования превышает 2 триллиона рублей. В части социально-экологических проектов и снижения негативного воздействия на окружающую среду сумма инвестиций - более 420 млрд рублей.

Одним из залогов успешного стимулирования бизнеса со стороны государства в условиях пандемии и в постковидный период Дмитрий Пристансков назвал налоговую стабильность.

Дмитрий Пристансков также подчеркнул, что после пандемии коронавируса будут играть важную роль несколько аспектов новой экономической реальности. Это жизнь и работа онлайн, онлайн-самообразование, позволяющее сохранять конкурентоспособность, и овладение навыками цифровых платформ.

Экономика

Главное сегодня

Видеотрансляция: Путин проводит заседание президиума Госсовета и АСИ
Завальный: Газ по "Северному потоку-2" могут пустить этим летом
Песков заявил об отсутствии побочных эффектов у Путина после прививки
Мишустин продлил меры поддержки туроператоров
Косачев прокомментировал доклад разведки США о глобальных угрозах
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента