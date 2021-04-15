Дмитрий Пристансков: Налоговая стабильность - залог успешного стимулирования бизнеса государством

С 12 по 16 апреля в столице Красноярского края проходит КЭФ-2021. Его тема - "Экономика и пандемия: российский взгляд". Участники Красноярского экономического форума обсудили стратегическое развитие страны до 2035 года. Эксперты - ученые, экономисты, представители бизнеса - рассказали о тенденциях, влияющих на экономику России и всего мира, оценили эффективность мер по нейтрализации последствий пандемии коронавируса. Одним из участников экспертной сессии стал статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управлению ГМК "Норильский Никель" Дмитрий Пристансков.

По словам эксперта, многие изменения, связанные с эпидемией, останутся с нами навсегда, и с этим нужно смириться. Однако компании удалось преодолеть трудности непростого 2020 года пандемии: сохранен коллектив, стабильность зарплат, "вся стратегическая цепочка производства и поставок".

Компания помогала в борьбе с COVID-19 и тем регионам, в которых расположены основные производства "Норникеля", и другим: Московской, Тульской, Тверской, Ярославской областям… В инфраструктуру борьбы с коронавирусом вложено более 20 млрд рублей. Запущена программа помощи малому и среднему предпринимательству.

- "Норникель" приступил к реализации десятилетней стратегии (до 2030 года). Объем финансирования превышает 2 триллиона рублей. В части социально-экологических проектов и снижения негативного воздействия на окружающую среду сумма инвестиций - более 420 млрд рублей.

Одним из залогов успешного стимулирования бизнеса со стороны государства в условиях пандемии и в постковидный период Дмитрий Пристансков назвал налоговую стабильность.

Дмитрий Пристансков также подчеркнул, что после пандемии коронавируса будут играть важную роль несколько аспектов новой экономической реальности. Это жизнь и работа онлайн, онлайн-самообразование, позволяющее сохранять конкурентоспособность, и овладение навыками цифровых платформ.