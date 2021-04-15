МИД Турции: Военные корабли США не проходили через Босфор в Черное море

Военные корабли США не проходили через пролив Босфор в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

"Да, военные корабли (США - прим. "РГ") не проходили. Информацию об этом нам сообщило посольство США (в Турции - прим. "РГ")", - цитирует агентство слова источника.

Однако информации о том, планируется ли проход военных кораблей США через Босфор 15 апреля, пока нет. По данным телеканала NTV, американские корабли не будут проходить через Босфор в Черное море.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на источник в МИД Турции, что два корабля США войдут в Черное море 14 и 15 апреля и что Вашингтон уведомил об этом Анкару за 15 дней до предполагаемой даты их прохода через пролив Босфор. По данным NTV, речь шла об эсминцах Roosevelt и Donald Cook.