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15.04.2021 12:54
Рубрика: Власть

Мишустин сообщил об увеличении окладов космонавтов до 70 процентов

Текст: Владимир Кузьмин
Должностные оклады российских космонавтов и кандидатов в их отряд увеличены на 50-70 процентов в зависимости от категории, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оклад кандидатов в космонавты вырастет с 60,9 до 129,5 тысячи рублей. Космонавты будут получать 135,8 тысячи, а если они выходили в космос, то 139,2 тысячи. Инструкторам-космонавтам оклад повысят с 88,4 до 165,9 тысячи рублей.

Фото: iStock
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"Уже от новых ставок будут рассчитываться процентные надбавки, которые им также полагаются", - подчеркнул глава правительства. Новый уровень будет учитываться при запланированной на текущий год индексации. "Это повышение повлияет и на размеры пенсий тех космонавтов, кто уже вышел в отставку", - заявил Мишустин.

Увеличить оклады космонавтов ранее поручил президент.

Власть Работа власти Госуправление Общество Космос Правительство Председатель Правительства

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