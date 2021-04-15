Мишустин сообщил об увеличении окладов космонавтов до 70 процентов

Должностные оклады российских космонавтов и кандидатов в их отряд увеличены на 50-70 процентов в зависимости от категории, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Оклад кандидатов в космонавты вырастет с 60,9 до 129,5 тысячи рублей. Космонавты будут получать 135,8 тысячи, а если они выходили в космос, то 139,2 тысячи. Инструкторам-космонавтам оклад повысят с 88,4 до 165,9 тысячи рублей.

"Уже от новых ставок будут рассчитываться процентные надбавки, которые им также полагаются", - подчеркнул глава правительства. Новый уровень будет учитываться при запланированной на текущий год индексации. "Это повышение повлияет и на размеры пенсий тех космонавтов, кто уже вышел в отставку", - заявил Мишустин.

Увеличить оклады космонавтов ранее поручил президент.