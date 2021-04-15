Москалькова поддерживает инициативу не разлучать женщин в СИЗО с детьми

Омбудсмен Татьяна Москалькова поддерживает инициативу министра юстиции России Константина Чуйченко, предложившего на заседании коллегии Минюста разрешить оставлять детей до 3 лет с мамами, находящимися в СИЗО.

- Я была во многих женских следственных изоляторах, и в СИЗО N6, и в колонии Можайской, здесь в Подмосковье, - сказала она журналистам. - Мамы бывают разные, которые попадают туда. Есть те, кого материнство красит и превращает совершенно в другого человека, а есть те, кто равнодушен к своим детям. Но такое право я поддерживаю, потому что это - путь к социализации, потому что это - возможность ребенка ощущать мать как можно больше.

Она подчеркнула, что нужно как можно больше сохранять возможности материнства.

- Противники высказывают свою точку зрения, тоже имеющую право на существование, что фактически ребенок формируется в тюремной субкультуре. Но все зависит от того, какие создашь там условия, - отметила она.

Татьяна Москалькова выразила надежду на завершение разработки министерством юстиции законопроекта о создании системы пробации - структуры, призванной работать с освободившимися из мест заключения бывшими осужденными, в том числе в оказании им помощи в поиске работы и решении других социальных вопросов.

- Нам важно, чтобы люди не возвращались в места лишения свободы. А сегодня почти половина и даже больше, по крайней мере, мужского населения, возвращается в тюрьму, потому что не может адаптироваться в открытом пространстве <…> Это же касается мам, - цитирует ее слова ТАСС.