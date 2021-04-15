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15.04.2021 12:34
Рубрика: Общество

Москалькова поддерживает инициативы, связанные с соцподдержкой детей войны

Текст: Елена Яковлева

Омбудсмен Татьяна Москалькова положительно относится к инициативам, направленным на социальную поддержку детей войны.

Фото: РИА Новости
Татьяна Москалькова представила президенту ежегодный доклад по правам человека

- Я крайне положительно отношусь к инициативам. И в своих программных документах мы неоднократно поднимали вопросы детей войны, потому что уходит поколение участников Великой Отечественной войны из жизни, но мы не можем поставить в равные условия тех, кто родился во время войны, чуть-чуть до войны, то есть кто был лишен фактически детства, и тех, кто вырос сегодня в других условиях, - сказала омбудсмен журналистам.

Она также подчеркнула важность различных региональных программ помощи детям войны.

- Они очень важны, потому что по поправкам в Конституцию мы особенно подчеркнули, что Россия - социально ответственное и высоконравственное государство. Поэтому здесь право на историческую память, право на морально- нравственную основу. Это все из этой же серии ценностей, - прокомментировала Москалькова.

Напомним, что к категории "дети войны" относят граждан, детство которых пришлось на период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

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