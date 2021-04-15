Названа частая ошибка при головной боли

Россияне ошибочно не считают антидепрессанты обезболивающими при головной боли напряжения. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он пояснил, что речь идет о самом распространенном виде головной боли, которая встречается в восьми случаях из десяти.

"Это разновидность остеохондроза, когда болят ткани, окружающие голову: мышцы, сухожилия, фасции, - пояснил врач в эфире телеканала "Россия-1". - В данном случае антидепрессанты помогут переключить болевые рецепторы и, главное, освободят от необходимости постоянно принимать обезболивающие препараты".

Антидепрессанты эффективно применяются для лечения головной боли, однако многие россияне не принимают их, считая, что подобные лекарства необходимо использовать при депрессии, резюмировал врач.

Ранее доктор Мясников перечислил признаки опасной головной боли. По его словам, если после таких приступов появляются проблемы со зрением или немеют конечности, если головная боль усиливается при кашле или смене положения тела - надо провериться и лечиться. Голова может болеть от общей усталости организма, от нехватки сна, от неправильного положения тела в течение дня. С такими случаями сталкиваются все и беспокоиться об этом не нужно, отметил эксперт.