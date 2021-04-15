Николай Уткин: Пандемия не помешала работе "Норникеля"

По словам старшего вице-президента, руководителя Норильского дивизиона компании, ее руководство оперативно приняло меры, и пандемия не повлияла ни на сроки реализуемых проектов, ни на особенности их воплощения.
В частности, были подготовлены обсерваторы для людей, находящихся на карантине, ограничено авиасообщение. Для доставки на Таймыр подрядчиков были организованы отдельные рейсы. Эти четкие, где-то даже жесткие меры позволили избежать вспышек заболевания на предприятиях. Компания ни на день не приостанавливала работу.
Николай Уткин добавил, что в период пандемии "Норникель" и Норильск, и прежде неразрывно связанные, сплотились еще теснее:
- Город и комбинат отдельно существовать не могут. За прошедший трудный год мы еще более сплотились.
Появились традиции, позволяющие решать вопросы без лишней бюрократии, отметил старший вице-президент "Норникеля".