Николай Уткин: Пандемия не помешала работе "Норникеля"

На Красноярском экономическом форуме, который проходит с 12 по 16 апреля и посвящается теме "Экономика и пандемия: российский взгляд", прозвучало немало мнений о влиянии коронавируса на разные сферы жизни. Журналисты задали соответствующий вопрос и руководителю Норильского дивизиона ПАО ГМК "Норильский Никель" Николаю Уткину.

По словам старшего вице-президента, руководителя Норильского дивизиона компании, ее руководство оперативно приняло меры, и пандемия не повлияла ни на сроки реализуемых проектов, ни на особенности их воплощения.

В частности, были подготовлены обсерваторы для людей, находящихся на карантине, ограничено авиасообщение. Для доставки на Таймыр подрядчиков были организованы отдельные рейсы. Эти четкие, где-то даже жесткие меры позволили избежать вспышек заболевания на предприятиях. Компания ни на день не приостанавливала работу.

Николай Уткин добавил, что в период пандемии "Норникель" и Норильск, и прежде неразрывно связанные, сплотились еще теснее:

- Город и комбинат отдельно существовать не могут. За прошедший трудный год мы еще более сплотились.

Появились традиции, позволяющие решать вопросы без лишней бюрократии, отметил старший вице-президент "Норникеля".