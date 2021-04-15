Распоряжение губернатора Омской области от 15 апреля 2021 года № 42-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:
1) абзац первый подпункта 1 пункта 10 дополнить словами ", мероприятий, проведение которых обязательно в соответствии с требованиями законодательства (при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, установленных Главным государственным санитарным врачом по Омской области, в том числе социального дистанцирования и использования участниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие))";
2) в подпункте 4 пункта 12:
- в абзаце первом слова "и санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия", ", санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия" исключить;
- в абзаце втором:
слова ", санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия" исключить;
точку с запятой заменить точкой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
"Разрешить при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на территории Омской области с 25 мая 2021 года отдых и оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления (независимо от их организационно-правовых форм), туристических походах и экспедициях;".
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзацев второго и четвертого подпункта 2 пункта 1 настоящего распоряжения, которые вступают в силу с 25 мая 2021 года.
Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.П.Бойко
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