Узбекистан готов локализовать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Активные переговоры в этом направлении ведутся также с Арменией и Киргизией. А в Беларуси и Казахстане вакцину уже выпускают и планируют наращивать объемы производства.

Это далеко не единственный пример сотрудничества в области фарминдустрии стран, входящих в ЕАЭС. На "круглом столе", состоявшемся в рамках организованной Минпромторгом России выставки "Иннопром", которая впервые проходила в Ташкенте, эксперты из разных стран обсудили перспективы развития фармрынка ЕАЭС с учетом последствий пандемии коронавирусной инфекции.

Прошедший год был временем серьезных испытаний: когда началась пандемия, фарминдустрия и отрасль по производству медизделий столкнулись с ажиотажным спросом на лекарства, средства защиты, некоторые виды оборудования и медизделий. В то же время многие предприятия оказались под угрозой полной остановки, поскольку из-за закрытых границ были прекращены поставки лекарственных субстанций из Китая и Индии, сырья и комплектующих для производства медтехники.

Но пандемия поставила перед учеными и фармпроизводителями вполне определенные задачи: необходимо было в кратчайшие сроки разработать и запустить в производство вакцины и лекарства от новой коронавирусной инфекции, а также средства для диагностики. И справляться с этими задачами необходимо было собственными силами.

"Пандемия еще раз показала всем странам мира необходимость развития и поддержки собственной сырьевой и компонентной базы. За время ее распространения более 90 стран мира ввели ограничения экспорта фармацевтической продукции, в том числе фармацевтических субстанций, - отметил и.о. директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Дмитрий Галкин. - Необходимо разработать механизмы (как финансовые, так и нефинансовые), стимулирующие дальнейшее развитие фармотрасли. Речь идет, в том числе, об углублении локализации производства и поддержке передовых разработок".

Одной из эффективных мер, которую применило правительство России, стало введение процедуры ускоренной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий. Благодаря этому отечественные производители в беспрецедентно короткие сроки смогли зарегистрировать и вывести на рынок лекарства, тест-системы и медицинские изделия, необходимые для борьбы с коронавирусом.

Развивать фармпроизводство полного цикла целесообразно с учетом потребностей всех стран, входящих в ЕАЭС

"Благодаря накопленным компетенциям, в том числе за счет реализации мероприятий Стратегии "Фарма-2020" и госпрограммы "Фармамед" удалось в кратчайшие сроки разработать и вывести на рынок новые препараты, которые производятся, в том числе, по полному производственному циклу, - отметил Дмитрий Галкин. - Все они сегодня рекомендованы Минздравом России для применения у пациентов с коронавирусом. Также уже в августе была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19". На сегодняшний день наша страна имеет уже три собственных надежных вакцины, и сейчас наращивается их производство.

Изменение регуляторики было неоднозначно принято в профессиональной среде, прежде всего за рубежом. Тем не менее аналогичные шаги по ускоренной экспертизе новых фармразработок были сделаны регуляторными органами других стран, включая ЕАЭС. Участники дискуссии отметили, что в период пандемии впервые начал применяться механизм проведения GMP-инспекций в формате онлайн, и в результате даже в условиях локдауна удалось сохранить стандарты контроля условий производства и качества продукции. Очевидно, что часть нововведений может быть сохранена и в будущем. Упрощение процедур взаимной регистрации лекарств и медизделий, локализации их производства и импортозамещения, построение новой логистики и налаживание эффективных моделей международного сотрудничества помогают странам ЕАЭС быстрее развивать свою индустрию.

Рынок лекарств и медизделий в прошедший под знаком пандемии год был серьезно перекошен. Неоправданно упал спрос на многие препараты для лечения хронических заболеваний - в том числе из-за того, что временно сократился объем оказания плановой медицинской помощи в связи с риском распространения инфекции. В то же время резко выросли потребности в противовирусных, противовоспалительных лекарствах, по-прежнему сохраняется ажиотажный спрос на витамины и общеукрепляющие препараты. Фармпредприятиям пришлось перестраиваться - в этом году были существенно увеличены объемы производства тех групп препаратов, которые рекомендовал Минздрав России для лечения пациентов с COVID-19. По данным минпромторга, по итогам декабря 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем средненедельный прирост производства ковидной номенклатуры составил 38 процентов, а относительно апреля - начала интенсивного распространения вируса - их производство выросло втрое.

Пандемия внесла коррективы и в организацию производства. В связи с закрытием границ предприятия вынуждены менять поставщиков, формировать запасы необходимых фармингредиентов и т.д. Ключевой задачей остается перевод фармпромышленности на полный цикл производства - с производства фармсубстанций и еще глубже - сырья для их синтеза. Причем развивать это направление целесообразно с учетом потребностей всех стран, входящих в ЕАЭС.

"Эта же проблема остро стоит и в Европе, которая до сих пор удовлетворяла потребность в фармсубстанциях за счет импорта из Индии и Китая, - отметил директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Владислав Шестаков. - 85 процентов используемого сырья завозились из стран Юго-Восточной Азии. Теперь крупный концерн заявляет, что готов вложить триллион евро в развитие собственного производства фармсубстанций, чтобы закрыть потребности европейского рынка. В том же ключе действуют и американские фармкомпании".

Этот вектор развития фармотрасли поддерживает и Минпромторг РФ Однако не для всех лекарств замена импорта на субстанции отечественные будет экономически целесообразна, подчеркнул Галкин. По его словам, производство некоторых лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших, при замене субстанций может стать нерентабельным.