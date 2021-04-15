Песков заявил об отсутствии побочных эффектов у Путина после прививки

После второй дозы прививки от коронавируса президент чувствует себя хорошо, побочных эффектов по-прежнему нет. Такую информацию по просьбе журналистов предоставил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним: первый укол Владимир Путин сделал 23 марта вечером, а вчера, 14 апреля, перед заседанием попечительского совета РГО сообщил, что сделал и вторую прививку - за 10 минут до того, как вошел в зал для видеосвязи.

После первой дозы вакцинации президент говорил, что положил градусник на тумбочку - но температура не повышалась. Журналисты спросили, поступил ли он так на этот раз. "Не знаю, что лежало на тумбочке у президента, но учитывая, что сегодня у него достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке... И сейчас тоже никаких побочных эффектов нет", - сказал Песков.