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15.04.2021 16:06
Рубрика: Коммерческий транспорт

Пикап Hyundai Santa Cruz рассекретили за несколько часов до премьеры

Текст: Константин Руссов
Фото: www.cochespias.net Фото: www.cochespias.net
Фото: www.cochespias.net

Сегодня Hyundai презентует пикап Santa Cruz, который не даёт спокойно спать поклонникам марки и сегмента в частности с 2015 года. До этого корейцы показывали новинку лишь на тизерах, но за несколько часов до премьеры её внешность была полностью рассекречена.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Сначала фотографии были опубликованы на китайских сайтах, но через час были удалены. Тем не менее, некоторые пользователи сумели сохранить изображения. Внешность пикапа выполнена по мотивам нового Tucson, что неудивительно - модели имеют одинаковую платформу.

Несмотря на то, что у Santa Cruz есть грузовое пространство, эта модель прежде всего ориентирована на миллениалов (поколение Y), проводящих основную часть времени в городе и лишь изредка выбирающихся на природу. То есть Santa Cruz, по сути, является пикапом лишь формально.

Предполагается, что под капот новинки встанет 190-сильный двигатель 2.5 литра, знакомый опять же по гамме Tucson. Он работает в паре с 8-ступенчатым "автоматов". Известно, что у пикапа буду передне- и полноприводные версии.

Мировая премьера Hyundai Santa Cruz состоится 15 апреля 2021 года в 18:00 по московскому времени.

Фото: www.cochespias.net
Фото: www.cochespias.net
#Hyundai