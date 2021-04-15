Пикап Hyundai Santa Cruz рассекретили за несколько часов до премьеры

Сегодня Hyundai презентует пикап Santa Cruz, который не даёт спокойно спать поклонникам марки и сегмента в частности с 2015 года. До этого корейцы показывали новинку лишь на тизерах, но за несколько часов до премьеры её внешность была полностью рассекречена.

Сначала фотографии были опубликованы на китайских сайтах, но через час были удалены. Тем не менее, некоторые пользователи сумели сохранить изображения. Внешность пикапа выполнена по мотивам нового Tucson, что неудивительно - модели имеют одинаковую платформу.

Несмотря на то, что у Santa Cruz есть грузовое пространство, эта модель прежде всего ориентирована на миллениалов (поколение Y), проводящих основную часть времени в городе и лишь изредка выбирающихся на природу. То есть Santa Cruz, по сути, является пикапом лишь формально.

Предполагается, что под капот новинки встанет 190-сильный двигатель 2.5 литра, знакомый опять же по гамме Tucson. Он работает в паре с 8-ступенчатым "автоматов". Известно, что у пикапа буду передне- и полноприводные версии.

Мировая премьера Hyundai Santa Cruz состоится 15 апреля 2021 года в 18:00 по московскому времени.

Фото: www.cochespias.net