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15.04.2021 15:25
Рубрика: В мире

Посол Украины в ФРГ пригрозил Западу ядерным статусом Киева

Текст: Алла Владимирова

Украине нужно больше поддержки со стороны Запада в вопросах укрепления своих позиций, иначе Киеву придется делать это самостоятельно и, возможно, подумать о ядерном статусе. Столь недвусмысленное заявление сделал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Фото: EPA
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"Либо мы являемся частью союза - такого как НАТО - и делаем вклад в то, чтобы Европа была сильнее. Либо у нас есть опция укрепляться самостоятельно, возможно посредством того, чтобы опять подумать и о ядерном статусе", - цитирует Мельника немецкая радиостанция Deutschlandfunk.

Как заявил посол, Киеву нужно нечто большее, чем "добрые слова" - в частности, военная поддержка и модернизация украинской армии.

Напомним, что Мельник - фигура в Германии довольно комичная и скандальная главным образом за счет своих высказываний в адрес Берлина. Ранее посол, в частности, заявлял, что это прямая обязанность и чуть ли не "моральный долг" немецких властей - добиться передачи Крыма Украине. По словам дипломата, Германия несет перед Киевом "историческую ответственность" за нацистскую тиранию и сможет вернуть долг только, если заставит Россию отказаться от полуострова. В Москве же на эти заявления неоднократно заявляли, что крымский вопрос закрыт и пересмотру не подлежит.

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