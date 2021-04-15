Правительство направит более 22 млрд рублей на программу "ФОТ 2.0"

Правительство дополнительно направит более 22 миллиардов рублей на завершение программы "ФОТ 2.0", заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Она была запущена в июне прошлого года для поддержки и сохранения занятости в период распространения коронавирусной инфекции.

"Программа доказала свою эффективность. Подавляющее большинство предприятий, которые в ней участвовали, продемонстрировали высокую социальную ответственность при выполнении своих обязательств. Они сумели сохранить число сотрудников на уровнях, которые дают возможность полностью или частично списать долг по таким займам", - подчеркнул глава кабинета министров. Благодаря этому механизму удалось сохранить более 5 миллионов рабочих мест.