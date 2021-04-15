Новая неделя в регионах центра России начнется с аномального тепла

Аномальное тепло задержится в регионах центра России. Воздух будет прогреваться до 10-15 градусов, рассказали в Гидрометцентре.

"Нынешняя неделя завершится некоторым снижением тепла, но все равно аномалия будет. Так в воскресенье дневная температура воздуха в регионах на три градуса превысит апрельскую норму. На повышение пойдут и ночные температуры", - цитирует РИА Новости научного руководителя службы Романа Вильфанда.

Ранее метеоролог дал прогноз на предстоящее лето. Почти на всей территории страны, и особенно в европейской части, температура воздуха будет около или немного выше климатической нормы. Также возможен небольшой дефицит осадков. Вильфанд подчеркнул, что это предварительный прогноз, оправдываемость которого обычно не превышает 70 процентов.