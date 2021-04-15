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15.04.2021 00:50
Рубрика: Общество

Новая неделя в регионах центра России начнется с аномального тепла

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аномальное тепло задержится в регионах центра России. Воздух будет прогреваться до 10-15 градусов, рассказали в Гидрометцентре.

Фото: iStock
В Росгидромете рассказали об ускорении потепления климата

"Нынешняя неделя завершится некоторым снижением тепла, но все равно аномалия будет. Так в воскресенье дневная температура воздуха в регионах на три градуса превысит апрельскую норму. На повышение пойдут и ночные температуры", - цитирует РИА Новости научного руководителя службы Романа Вильфанда.

Ранее метеоролог дал прогноз на предстоящее лето. Почти на всей территории страны, и особенно в европейской части, температура воздуха будет около или немного выше климатической нормы. Также возможен небольшой дефицит осадков. Вильфанд подчеркнул, что это предварительный прогноз, оправдываемость которого обычно не превышает 70 процентов.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ ЦФО

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