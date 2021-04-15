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15.04.2021 11:26
Рубрика: Власть

Новый центр упростит устройство пожилых москвичей в интернаты

Текст: Любовь Проценко
Специалисты этого центра будут сопровождать претендента или его представителя на любом этапе во время сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нем. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Фото: Сергей Михеев / РГ Фото: Сергей Михеев / РГ
Фото: Сергей Михеев / РГ

Она рассказала: "Теперь претенденту на оказание социальной помощи в стационарной форме будет достаточно знать один номер телефона, чтобы получить исчерпывающую информацию по движению своего дела. Эксперты горячей линии расскажут о необходимых документах для оформления путевки в дом-интернат и проинформируют о порядке действий при переезде в социальное учреждение. Также они помогут связаться с близкими, проживающими в интернатах.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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В комплексе социального развития сообщили, что ежегодно в департамент труда и социальной защиты населения поступает не менее 3 тысяч запросов от москвичей о деятельности городских домов-интернатов для взрослых. Среди них много вопросов и том, какие требуются документы.

Координационный центр поможет улучшить связь городских домов-интернатов с организациями городского здравоохранения, органами опеки, другими учреждениями соцзащиты. Полная информация о нуждах конкретного москвича сделает помощь более адресной.

Сам же порядок получения социальной помощи в городе не изменится. Как и ранее, чтобы получить социальную помощь нуждающемуся, его родным или представителю необходимо обратиться с заявлением в любой центр госуслуг "Мои документы".

Получить консультацию по стационарному социальному обслуживанию в городе Москве можно по телефону: 8-495-276-11-55. Горячая линия работает с 08:00 до 20:00, без перерыва и выходных. Обращения также принимаются по электронной почте: socialdom@mos.ru.

Справка "РГ"

В системе социальной защиты населения Москвы функционирует 32 организации стационарного типа для жителей старше 18 лет.Проживают в них пожилые москвичи частично или полностью утратившие самостоятельность, а так же с психическими заболеваниями.

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