Под Костромой найдено тело пропавшего настоятеля монастыря

В Костромской области найдено тело настоятеля Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря игумена Андрея (Козлова), пропавшего 9 апреля.

По информации следственного управления СК РФ по региону, тело священнослужителя обнаружено в лесу неподалеку от села Борок Буйского района Костромской области.

- Это место примерно в километре от монастыря, - уточнил официальный представитель ведомства Эдуард Тихонов.

При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не выявлено.

Следствие установило, что настоятель покинул территорию обители 9 апреля после вечерней службы, никого об этом не известив. К семи часам он должен был прийти на ужин, но не явился. По всей видимости, мужчина отправился куда-то недалеко, пешком, поскольку его автомобиль остался на территории монастыря.

- Были организованы поисковые мероприятия с участием сотрудников регионального управления МВД России, местных жителей и волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт", в ходе которых и было обнаружено тело пропавшего священника, - пояснил Эдуард Тихонов.

Для установления причины смерти настоятеля назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего.