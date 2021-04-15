С начала апреля на водоемах Москвы спасены 4 человека

Москва-река практически полностью свободна ото льда. С начала апреля в столице спасли четырех человек. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

Как рассказали в пресс-службе, на внутренних водоемах лед рыхлый, местами с промоинами. И сейчас выход на лед может стать причиной несчастного случая.

"Просим горожан быть внимательными во время прогулок с домашними животными: не спускать собак с поводка вблизи водоемов, - рассказали в пресс-службе. - С марта были спасены несколько провалившихся в ледяную полынью владельцев собак и их питомцы, одного человека спасти не удалось".

Напомним, что в случае возникновения несчастного случая по номеру 112.