Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла на треть

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за последние сутки в Москве выявлены 2 455 случая COVID-19. В среду было 1 837 новых инфицированных. Рост заболеваемости - 34%.

В течение апреля такие скачки наблюдаются в столице не впервые. В частности, 9 апреля в городе выявили 2 421 заболевшего. Это больше, чем выздоравливает сейчас за сутки - 14 апреля выписались из стационаров 1 944 человека. Всего же в городе переболели COVID-19 уже 1 млн 56 тыс. 223 человека, а смогли победить болезнь - 966 781, около 91,5% от общего числа инфицированных.

Скончались за последние сутки 59 москвичей. Всего коронавирус унес жизни 17 471 человека. На фоне такой ситуации мэр Москвы Сергей Собянин призывает москвичей, которые еще не сделали прививку против COVID-19: "Впереди - лето, сезон отдыха и отпусков. Если мы хотим жить в эти месяцы нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино, то давайте не будем откладывать вакцинацию".