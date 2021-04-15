В Твери нашелся обладатель лотерейного выигрыша в 335 млн рублей

Житель Твери, выигравший почти 335 миллионов рублей в лотерею и долго не приходивший за деньгами, наконец-то явился, чтобы забрать выигрыш. Свою неторопливость мужчина объяснил проблемами со здоровьем.

Напомним, в декабре 2020 года житель Твери выиграл в 2684-м тираже "Спортолото "4 из 20" 334,8 миллиона рублей. Но и спустя три месяца миллионер за своим выигрышем не пришел. Об этом человеке было известно лишь одно: билет он купил за 200 рублей в отделении "Почты России" в Твери, на улице Фрунзе.

"У меня проблемы с суставами... Да и погодные условия не позволяли легко передвигаться. Как все решил, так и приехал", - цитирует РИА Новости обладателя рекордного выигрыша, который сам приехал в московский офис "Столото".

Выяснилось, что Владимир Ярославцев родом с Дальнего Востока, много лет работал на Чукотке спасателем. Участвует в лотереях с начала 2000-х годов, и в этот раз надеялся выиграть четыре тысячи рублей. По его словам, он узнал о многомиллионном выигрыше из смс-сообщения с кодом и испытал бурю эмоций. Теперь мужчина уверен, что у него начнется новая жизнь.

"Мне почти 80 лет, и так крупно повезло. Хочу купить себе просторную трехкомнатную квартиру и BMW. Первым делом поправлю здоровье, а потом поеду отдыхать. Может, за границу, или выберу отличный санаторий на юге России. Начну заниматься спортом. А еще обязательно поеду на Чукотку, где я работал, и в Магадан, где учился", - строит планы победитель.

Пенсионер также собирается помогать своим близким и заниматься благотворительностью.