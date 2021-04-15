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15.04.2021 11:23
Рубрика: Власть

Юрий Трутнев: Премия "Звезда Дальнего Востока" - это для активных людей

Четвертая общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" пройдет в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве" в декабре 2021 года. Об этом в интервью информационному агентству PrimaMedia сообщил заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Почему для развития Дальнего Востока не подходят сугубо рыночные принципы

"Премия "Звезда Дальнего Востока" - это для активных людей. Для журналистов, которые пишут про Дальний Восток. Для общественников, которые развивают свою Родину, делают жизнь здесь лучше. Про бизнес, который создает новые рабочие места, запускает предприятия, на налоги которого строятся новые дороги, детские сады, школы", - отметил Юрий Трутнев.

Участвовать в премии смогут представители всех одиннадцати дальневосточных регионов - журналисты, бизнес, общественники, а также представители зарубежных инвесторов.

"Дальний Восток сегодня - это самый энергичный регион нашей страны. Огромный вклад в такую динамику вносят как крупный бизнес, так и небольшие предприниматели, представители общественности и средств массовой информации. Уверен, что успехи номинантов и победителей премии будут способствовать дальнейшему ускоренному развитию региона", - считает министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Ежегодная общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве". Премия проводилась в 2017, 2018 и 2019 годах. В 2020 году в целях соблюдения режима самоизоляции проведение премии было перенесено на 2021 год.

За время проведения премии - лауреатами стали 48 участников.

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