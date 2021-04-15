На Колыме впервые появится производство клубники

Агропромышленный комплекс пятого поколения "Талая" заработал в Хасынском округе Магаданской области. Здесь будут выращивать огурцы и помидоры, а 480 квадратных метров площади выделили под производство клубники. Первые ягоды уже высадили в закрытый грунт и планируют получить урожай через 60 дней.

"Запуск тепличного комплекса - инвестиции в область. Продукция получится достаточно конкурентоспособной, имеющая ряд неотъемлемых преимуществ - свежесть овощей и клубники, гарантированный контроль за технологией. Мы рассчитываем на высокий урожай в этом комплексе. Мы подумаем, как на законодательном уровне подойти к поставке свежих овощей и ягоды в столовые дошкольных учреждений региона, чтобы дети смогли питаться местной, здоровой и вкусной продукцией", - рассказал губернатор региона Сергей Носов, принявший участие в открытии комплекса.

В других регионах Дальнего Востока клубничные теплицы уже есть. Урожай разных объемов поступает в местные торговые сети. Но для Колымы - это первое подобное производство. В год здесь планируют получать от трех до пяти тонн свежих ягод. Это позволит обеспечить местный рынок продукцией по доступным ценам.

В теплицах шестиметровой высоты организована система кондиционирования, вентиляции и искусственного тумана для орошения. Отопление - за счет геотермального источника, температура воды которого достигает 90 градусов. Урожай агрокомплекс будет давать круглогодично.