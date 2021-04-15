За сутки в России подтверждено 8944 случая COVID-19 в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2455
- 2 Санкт-Петербург 719
- 3 Московская область 565
- 4 Ростовская область 240
- 5 Нижегородская область 211
- 6 Самарская область 196
- 7 Воронежская область 181
- 8 Иркутская область 166
- 9 Саратовская область 142
- 10 Свердловская область 126
- 11 Красноярский край 120
- 12 Челябинская область 115
- 13 Волгоградская область 110
- 14 Пермский край 106
- 15 Краснодарский край 104
- 16 Республика Башкортостан 101
- 17 Пензенская область 98
- 18 Республика Крым 95
- 19 Ставропольский край 94
- 20 Ленинградская область 92
- 21 Тверская область 88
- 22 Белгородская область 85
- 23 Алтайский край 85
- 24 Брянская область 84
- 25 Ульяновская область 82
- 26 Ярославская область 82
- 27 Тульская область 81
- 28 Курская область 80
- 29 Новосибирская область 80
- 30 Астраханская область 79
- 31 Оренбургская область 79
- 32 Кировская область 78
- 33 Липецкая область 76
- 34 Архангельская область 75
- 35 Тамбовская область 74
- 36 Вологодская область 74
- 37 Удмуртская Республика 69
- 38 Омская область 69
- 39 Владимирская область 65
- 40 Кемеровская область 64
- 41 Республика Карелия 62
- 42 Ивановская область 60
- 43 Республика Коми 59
- 44 Калужская область 57
- 45 Орловская область 56
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 53
- 47 Тюменская область 52
- 48 Псковская область 51
- 49 Рязанская область 48
- 50 Республика Чувашия 46
- 51 Мурманская область 45
- 52 Смоленская область 44
- 53 Республика Бурятия 41
- 54 Калининградская область 41
- 55 Республика Дагестан 41
- 56 Новгородская область 40
- 57 Приморский край 40
- 58 Курганская область 39
- 59 Республика Саха (Якутия) 38
- 60 Забайкальский край 37
- 61 Республика Мордовия 35
- 62 Хабаровский край 35
- 63 Республика Татарстан 33
- 64 Кабардино-Балкарская Республика 32
- 65 Севастополь 31
- 66 Костромская область 27
- 67 Томская область 24
- 68 Сахалинская область 23
- 69 Республика Калмыкия 19
- 70 Республика Хакасия 18
- 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 18
- 72 Республика Марий Эл 17
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 13
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 13
- 75 Амурская область 13
- 76 Республика Ингушетия 12
- 77 Камчатский край 11
- 78 Чеченская Республика 11
- 79 Республика Адыгея 10
- 80 Республика Алтай 9
- 81 Магаданская область 2
- 82 Республика Тыва 2
- 83 Еврейская автономная область 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 675 153 случая (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва 0,01%
- 3. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 398 смертей:
- Москва 59
- Ростовская область 28
- Санкт-Петербург 27
- Нижегородская область 15
- Самарская область 15
- Архангельская область 14
- Свердловская область 14
- Красноярский край 14
- Московская область 13
- Пермский край 12
- Тульская область 11
- Краснодарский край 11
- Иркутская область 8
- Тверская область 7
- Ленинградская область 7
- Воронежская область 6
- Ивановская область 6
- Республика Коми 6
- Оренбургская область 6
- Курская область 5
- Волгоградская область 5
- Ставропольский край 5
- Республика Чувашия 5
- Челябинская область 5
- Алтайский край 5
- Костромская область 4
- Липецкая область 4
- Республика Крым 4
- Новосибирская область 4
- Рязанская область 3
- Смоленская область 3
- Вологодская область 3
- Мурманская область 3
- Республика Башкортостан 3
- Пензенская область 3
- Республика Хакасия 3
- Кемеровская область 3
- Республика Бурятия 3
- Белгородская область 2
- Владимирская область 2
- Калужская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Карелия 2
- Калининградская область 2
- Псковская область 2
- Астраханская область 2
- Севастополь 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Саратовская область 2
- Ульяновская область 2
- Республика Алтай 2
- Омская область 2
- Приморский край 2
- Орловская область 1
- Ярославская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Удмуртская Республика 1
- Кировская область 1
- Курганская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Забайкальский край 1
- Амурская область 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 104 398 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 225 человек:
- Москва 1944
- Санкт-Петербург 1456
- Московская область 489
- Нижегородская область 266
- Самарская область 219
- Воронежская область 215
- Ростовская область 202
- Республика Башкортостан 201
- Иркутская область 163
- Пензенская область 162
- Ивановская область 142
- Свердловская область 140
- Тамбовская область 136
- Курская область 124
- Тульская область 123
- Кировская область 121
- Псковская область 120
- Ульяновская область 119
- Челябинская область 116
- Саратовская область 113
- Ставропольский край 111
- Краснодарский край 110
- Архангельская область 105
- Волгоградская область 102
- Ханты-Мансийский автономный округ 101
- Пермский край 98
- Омская область 97
- Брянская область 95
- Тверская область 93
- Республика Карелия 93
- Ленинградская область 91
- Владимирская область 89
- Липецкая область 87
- Новгородская область 86
- Астраханская область 86
- Красноярский край 86
- Новосибирская область 86
- Орловская область 85
- Ярославская область 83
- Республика Бурятия 81
- Республика Крым 78
- Калужская область 76
- Костромская область 76
- Калининградская область 75
- Белгородская область 74
- Рязанская область 74
- Удмуртская Республика 73
- Вологодская область 71
- Тюменская область 71
- Карачаево-Черкесская Республика 67
- Курганская область 62
- Алтайский край 60
- Кемеровская область 59
- Республика Коми 58
- Оренбургская область 56
- Забайкальский край 52
- Томская область 47
- Приморский край 43
- Хабаровский край 43
- Смоленская область 41
- Кабардино-Балкарская Республика 41
- Республика Чувашия 41
- Республика Дагестан 40
- Республика Марий Эл 37
- Республика Мордовия 36
- Республика Северная Осетия - Алания 34
- Севастополь 32
- Республика Калмыкия 31
- Республика Татарстан 28
- Республика Тыва 26
- Камчатский край 26
- Мурманская область 25
- Ямало-Ненецкий автономный округ 25
- Амурская область 25
- Республика Хакасия 15
- Республика Саха (Якутия) 15
- Республика Адыгея 12
- Сахалинская область 12
- Чеченская Республика 10
- Магаданская область 9
- Ненецкий автономный округ 4
- Республика Ингушетия 4
- Республика Алтай 4
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 301 448.