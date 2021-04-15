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15.04.2021 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8944 случая COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 8944 случая COVID-19 в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2455
  • 2 Санкт-Петербург 719
  • 3 Московская область 565
  • 4 Ростовская область 240
  • 5 Нижегородская область 211
  • 6 Самарская область 196
  • 7 Воронежская область 181
  • 8 Иркутская область 166
  • 9 Саратовская область 142
  • 10 Свердловская область 126
  • 11 Красноярский край 120
  • 12 Челябинская область 115
  • 13 Волгоградская область 110
  • 14 Пермский край 106
  • 15 Краснодарский край 104
  • 16 Республика Башкортостан 101
  • 17 Пензенская область 98
  • 18 Республика Крым 95
  • 19 Ставропольский край 94
  • 20 Ленинградская область 92
  • 21 Тверская область 88
  • 22 Белгородская область 85
  • 23 Алтайский край 85
  • 24 Брянская область 84
  • 25 Ульяновская область 82
  • 26 Ярославская область 82
  • 27 Тульская область 81
  • 28 Курская область 80
  • 29 Новосибирская область 80
  • 30 Астраханская область 79
  • 31 Оренбургская область 79
  • 32 Кировская область 78
  • 33 Липецкая область 76
  • 34 Архангельская область 75
  • 35 Тамбовская область 74
  • 36 Вологодская область 74
  • 37 Удмуртская Республика 69
  • 38 Омская область 69
  • 39 Владимирская область 65
  • 40 Кемеровская область 64
  • 41 Республика Карелия 62
  • 42 Ивановская область 60
  • 43 Республика Коми 59
  • 44 Калужская область 57
  • 45 Орловская область 56
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 53
  • 47 Тюменская область 52
  • 48 Псковская область 51
  • 49 Рязанская область 48
  • 50 Республика Чувашия 46
  • 51 Мурманская область 45
  • 52 Смоленская область 44
  • 53 Республика Бурятия 41
  • 54 Калининградская область 41
  • 55 Республика Дагестан 41
  • 56 Новгородская область 40
  • 57 Приморский край 40
  • 58 Курганская область 39
  • 59 Республика Саха (Якутия) 38
  • 60 Забайкальский край 37
  • 61 Республика Мордовия 35
  • 62 Хабаровский край 35
  • 63 Республика Татарстан 33
  • 64 Кабардино-Балкарская Республика 32
  • 65 Севастополь 31
  • 66 Костромская область 27
  • 67 Томская область 24
  • 68 Сахалинская область 23
  • 69 Республика Калмыкия 19
  • 70 Республика Хакасия 18
  • 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 18
  • 72 Республика Марий Эл 17
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 13
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 13
  • 75 Амурская область 13
  • 76 Республика Ингушетия 12
  • 77 Камчатский край 11
  • 78 Чеченская Республика 11
  • 79 Республика Адыгея 10
  • 80 Республика Алтай 9
  • 81 Магаданская область 2
  • 82 Республика Тыва 2
  • 83 Еврейская автономная область 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 675 153 случая (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва 0,01%
  • 3. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 398 смертей:
  • Москва 59
  • Ростовская область 28
  • Санкт-Петербург 27
  • Нижегородская область 15
  • Самарская область 15
  • Архангельская область 14
  • Свердловская область 14
  • Красноярский край 14
  • Московская область 13
  • Пермский край 12
  • Тульская область 11
  • Краснодарский край 11
  • Иркутская область 8
  • Тверская область 7
  • Ленинградская область 7
  • Воронежская область 6
  • Ивановская область 6
  • Республика Коми 6
  • Оренбургская область 6
  • Курская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Республика Чувашия 5
  • Челябинская область 5
  • Алтайский край 5
  • Костромская область 4
  • Липецкая область 4
  • Республика Крым 4
  • Новосибирская область 4
  • Рязанская область 3
  • Смоленская область 3
  • Вологодская область 3
  • Мурманская область 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Пензенская область 3
  • Республика Хакасия 3
  • Кемеровская область 3
  • Республика Бурятия 3
  • Белгородская область 2
  • Владимирская область 2
  • Калужская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Калининградская область 2
  • Псковская область 2
  • Астраханская область 2
  • Севастополь 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Саратовская область 2
  • Ульяновская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Омская область 2
  • Приморский край 2
  • Орловская область 1
  • Ярославская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Дагестан 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Удмуртская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Курганская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Забайкальский край 1
  • Амурская область 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 104 398 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 225 человек:
  • Москва 1944
  • Санкт-Петербург 1456
  • Московская область 489
  • Нижегородская область 266
  • Самарская область 219
  • Воронежская область 215
  • Ростовская область 202
  • Республика Башкортостан 201
  • Иркутская область 163
  • Пензенская область 162
  • Ивановская область 142
  • Свердловская область 140
  • Тамбовская область 136
  • Курская область 124
  • Тульская область 123
  • Кировская область 121
  • Псковская область 120
  • Ульяновская область 119
  • Челябинская область 116
  • Саратовская область 113
  • Ставропольский край 111
  • Краснодарский край 110
  • Архангельская область 105
  • Волгоградская область 102
  • Ханты-Мансийский автономный округ 101
  • Пермский край 98
  • Омская область 97
  • Брянская область 95
  • Тверская область 93
  • Республика Карелия 93
  • Ленинградская область 91
  • Владимирская область 89
  • Липецкая область 87
  • Новгородская область 86
  • Астраханская область 86
  • Красноярский край 86
  • Новосибирская область 86
  • Орловская область 85
  • Ярославская область 83
  • Республика Бурятия 81
  • Республика Крым 78
  • Калужская область 76
  • Костромская область 76
  • Калининградская область 75
  • Белгородская область 74
  • Рязанская область 74
  • Удмуртская Республика 73
  • Вологодская область 71
  • Тюменская область 71
  • Карачаево-Черкесская Республика 67
  • Курганская область 62
  • Алтайский край 60
  • Кемеровская область 59
  • Республика Коми 58
  • Оренбургская область 56
  • Забайкальский край 52
  • Томская область 47
  • Приморский край 43
  • Хабаровский край 43
  • Смоленская область 41
  • Кабардино-Балкарская Республика 41
  • Республика Чувашия 41
  • Республика Дагестан 40
  • Республика Марий Эл 37
  • Республика Мордовия 36
  • Республика Северная Осетия - Алания 34
  • Севастополь 32
  • Республика Калмыкия 31
  • Республика Татарстан 28
  • Республика Тыва 26
  • Камчатский край 26
  • Мурманская область 25
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 25
  • Амурская область 25
  • Республика Хакасия 15
  • Республика Саха (Якутия) 15
  • Республика Адыгея 12
  • Сахалинская область 12
  • Чеченская Республика 10
  • Магаданская область 9
  • Ненецкий автономный округ 4
  • Республика Ингушетия 4
  • Республика Алтай 4
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 301 448.

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