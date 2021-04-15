За сутки в России подтверждено 8944 случая COVID-19 в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2455

2 Санкт-Петербург 719

3 Московская область 565

4 Ростовская область 240

5 Нижегородская область 211

6 Самарская область 196

7 Воронежская область 181

8 Иркутская область 166

9 Саратовская область 142

10 Свердловская область 126

11 Красноярский край 120

12 Челябинская область 115

13 Волгоградская область 110

14 Пермский край 106

15 Краснодарский край 104

16 Республика Башкортостан 101

17 Пензенская область 98

18 Республика Крым 95

19 Ставропольский край 94

20 Ленинградская область 92

21 Тверская область 88

22 Белгородская область 85

23 Алтайский край 85

24 Брянская область 84

25 Ульяновская область 82

26 Ярославская область 82

27 Тульская область 81

28 Курская область 80

29 Новосибирская область 80

30 Астраханская область 79

31 Оренбургская область 79

32 Кировская область 78

33 Липецкая область 76

34 Архангельская область 75

35 Тамбовская область 74

36 Вологодская область 74

37 Удмуртская Республика 69

38 Омская область 69

39 Владимирская область 65

40 Кемеровская область 64

41 Республика Карелия 62

42 Ивановская область 60

43 Республика Коми 59

44 Калужская область 57

45 Орловская область 56

46 Ханты-Мансийский автономный округ 53

47 Тюменская область 52

48 Псковская область 51

49 Рязанская область 48

50 Республика Чувашия 46

51 Мурманская область 45

52 Смоленская область 44

53 Республика Бурятия 41

54 Калининградская область 41

55 Республика Дагестан 41

56 Новгородская область 40

57 Приморский край 40

58 Курганская область 39

59 Республика Саха (Якутия) 38

60 Забайкальский край 37

61 Республика Мордовия 35

62 Хабаровский край 35

63 Республика Татарстан 33

64 Кабардино-Балкарская Республика 32

65 Севастополь 31

66 Костромская область 27

67 Томская область 24

68 Сахалинская область 23

69 Республика Калмыкия 19

70 Республика Хакасия 18

71 Ямало-Ненецкий автономный округ 18

72 Республика Марий Эл 17

73 Карачаево-Черкесская Республика 13

74 Республика Северная Осетия-Алания 13

75 Амурская область 13

76 Республика Ингушетия 12

77 Камчатский край 11

78 Чеченская Республика 11

79 Республика Адыгея 10

80 Республика Алтай 9

81 Магаданская область 2

82 Республика Тыва 2

83 Еврейская автономная область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 675 153 случая (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Тыва 0,01%

3. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,02% За последние сутки подтверждено 398 смертей: Москва 59

Ростовская область 28

Санкт-Петербург 27

Нижегородская область 15

Самарская область 15

Архангельская область 14

Свердловская область 14

Красноярский край 14

Московская область 13

Пермский край 12

Тульская область 11

Краснодарский край 11

Иркутская область 8

Тверская область 7

Ленинградская область 7

Воронежская область 6

Ивановская область 6

Республика Коми 6

Оренбургская область 6

Курская область 5

Волгоградская область 5

Ставропольский край 5

Республика Чувашия 5

Челябинская область 5

Алтайский край 5

Костромская область 4

Липецкая область 4

Республика Крым 4

Новосибирская область 4

Рязанская область 3

Смоленская область 3

Вологодская область 3

Мурманская область 3

Республика Башкортостан 3

Пензенская область 3

Республика Хакасия 3

Кемеровская область 3

Республика Бурятия 3

Белгородская область 2

Владимирская область 2

Калужская область 2

Тамбовская область 2

Республика Карелия 2

Калининградская область 2

Псковская область 2

Астраханская область 2

Севастополь 2

Республика Ингушетия 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Саратовская область 2

Ульяновская область 2

Республика Алтай 2

Омская область 2

Приморский край 2

Орловская область 1

Ярославская область 1

Республика Калмыкия 1

Республика Дагестан 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Удмуртская Республика 1

Кировская область 1

Курганская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Саха (Якутия) 1

Забайкальский край 1

Амурская область 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 104 398 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 225 человек: Москва 1944

Санкт-Петербург 1456

Московская область 489

Нижегородская область 266

Самарская область 219

Воронежская область 215

Ростовская область 202

Республика Башкортостан 201

Иркутская область 163

Пензенская область 162

Ивановская область 142

Свердловская область 140

Тамбовская область 136

Курская область 124

Тульская область 123

Кировская область 121

Псковская область 120

Ульяновская область 119

Челябинская область 116

Саратовская область 113

Ставропольский край 111

Краснодарский край 110

Архангельская область 105

Волгоградская область 102

Ханты-Мансийский автономный округ 101

Пермский край 98

Омская область 97

Брянская область 95

Тверская область 93

Республика Карелия 93

Ленинградская область 91

Владимирская область 89

Липецкая область 87

Новгородская область 86

Астраханская область 86

Красноярский край 86

Новосибирская область 86

Орловская область 85

Ярославская область 83

Республика Бурятия 81

Республика Крым 78

Калужская область 76

Костромская область 76

Калининградская область 75

Белгородская область 74

Рязанская область 74

Удмуртская Республика 73

Вологодская область 71

Тюменская область 71

Карачаево-Черкесская Республика 67

Курганская область 62

Алтайский край 60

Кемеровская область 59

Республика Коми 58

Оренбургская область 56

Забайкальский край 52

Томская область 47

Приморский край 43

Хабаровский край 43

Смоленская область 41

Кабардино-Балкарская Республика 41

Республика Чувашия 41

Республика Дагестан 40

Республика Марий Эл 37

Республика Мордовия 36

Республика Северная Осетия - Алания 34

Севастополь 32

Республика Калмыкия 31

Республика Татарстан 28

Республика Тыва 26

Камчатский край 26

Мурманская область 25

Ямало-Ненецкий автономный округ 25

Амурская область 25

Республика Хакасия 15

Республика Саха (Якутия) 15

Республика Адыгея 12

Сахалинская область 12

Чеченская Республика 10

Магаданская область 9

Ненецкий автономный округ 4

Республика Ингушетия 4

Республика Алтай 4

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 301 448.