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15.04.2021 09:48
Рубрика: Происшествия

Нижегородцы лишились денег после заказа пиццы на сайте-двойнике

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества. В апреле в разные отделы полиции города стали поступать обращения от жителей, ставших жертвами обмана при оформлении заказа на доставку пиццы.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, жители набирали в браузере название известной пиццерии, переходили по первым ссылкам в поиске, оформляли заказ и оплачивали его. Однако, как выяснили впоследствии полицейские, это были фишинговые сайты, визуально схожие с интернет-страницей добросовестного производителя. Доменные имена мошенников были зарегистрированы за рубежом. А списанные с карт суммы значительно превышали те, на которые были сделаны заказы. Название пиццерии в полиции не сообщают.

Пострадавшие граждане пояснили, что на сайте требовалось ввести номер карты и трехзначный CVC-код с обратной стороны. Жертвами мошенников на данный момент стали 28 нижегородцев.

Сейчас полиция расследует все случаи мошенничества и устанавливает личности и местонахождение организаторов схемы. В ведомстве предупредили о том, что официальное название домена можно найти в электронных городских картах и справочниках. И прежде чем оформлять заказ, нужно убедиться, что вы делаете это на странице добросовестного поставщика.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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