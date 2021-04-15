Житель Башкирии получил срок за ложное сообщение о взрыве

Жителя Чишминского района Башкирии приговорили к реальному лишению свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По данным ведомства, в декабре 2020 года пьяный мужчина сообщил сотруднику заправочной станции, что взорвет АЗС и потребовал вызвать полицию. Сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место, взрывное устройство не обнаружили. Было возбуждено уголовное дело.

38-летний обвиняемый свою вину признал. Выяснилось, что ранее он был судим за аналогичное преступление, а также за покушение на сбыт наркотиков и уклонение от административного надзора. Чишминский районный суд учел все эти обстоятельства и назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.