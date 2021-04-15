Электроснабжение чемпионата России по фехтованию - под контролем АО "РЭС"

С 16 по 25 апреля в Новосибирске на базе Сибирского регионального центра фехтования Станислава Позднякова пройдет чемпионата России по фехтованию. Учитывая значимость предстоящего мероприятия, организаторы соревнований обратились в АО "РЭС" с просьбой повысить надежность электроснабжения объекта в связи с прогнозируемой повышенной нагрузкой на электросеть.

Персоналом филиала АО "РЭС" "Новосибирские городские электрические сети" были оперативно проведены соответствующие мероприятия по корректировке схемы электроснабжения Центра, которые позволили повысить надежность электроснабжения на период проведения чемпионата. В частности, на трансформаторной подстанции, от которой подключен спортивный комплекс, были выполнены переключения для разделения питания трансформаторов от разных секций шин высоковольтной электрической подстанции, являющейся головным центром питания.

Руководство Сибирского регионального центра фехтования Станислава Позднякова высоко оценило оперативность решения вопроса и поблагодарило энергетиков за выполнение мероприятий по повышению надежности электроснабжения объекта.

Стоит отметить, что АО "РЭС" принимает активное участие в подготовке к различным спортивным мероприятиям, в том числе в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

Так, например, для электроснабжения многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко и новой станции метро "Спортивная", возводимых в преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею-2023, выполнена реконструкция электрической подстанции (ПС) 110 кВ Горская, завершено строительство распределительного пункта РП-10 кВ, а также ведется строительство нескольких кабельных линий электропередачи 10 кВ.

Кроме того, энергетики регулярно выполняют аналогичные мероприятия по повышению надежности электроснабжения накануне домашних игр ХК "Сибирь".

Реализация подобных проектов находится на особом контроле руководства АО "РЭС", ведь они имеют большое значение не только для развития социальной сферы региона, но и для укрепления положительного имиджа российского спорта на международной арене и повышения престижа страны в целом.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"