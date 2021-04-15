Губернатор пообещал сохранить зеленые зоны при создании кампуса НГУ

Новости

В Петербурге прохожая избила школьницу на детской площадке 16:49
Голикова анонсировала изменения в системе здравоохранения 16:43
Минцифры может ввести новые ограничения для зарубежных IT-площадок 16:40
Джабаров: Санкции нашу экономику не пошатнут 16:36
Хранить документы можно будет в новом приложении Минцифры 16:26
Захарова: Посол США вызван в МИД РФ в свете санкций Вашингтона против Москвы 16:12
Умерла актриса из "Двойного обгона" Наталья Гущина 16:06
Видео: Горящую деревню во Владимирской области тушит вертолет Ми-8 15:55
Байден подписал указ о введении санкций против России 15:53
Джабаров: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из США 15:53
Умерла актриса из "Знатоков" Светлана Алексеева 15:52
В Нижневартовске в районе промзоны позеленел водоем 15:46
Песков оценил возможность скорой встречи Путина и Байдена 15:35
Шалимов извинился за слова о возрасте Умярова 15:28
Посол Украины в ФРГ пригрозил Западу ядерным статусом Киева 15:25
В СФ оценили решение украинского суда об аресте 12 российских самолетов 15:19
Рослесхоз: Найден способ сократить расходы на борьбу с шелкопрядом 15:08
В Челябинске запретили взимать земельный налог с хозяев аттракционов 15:05
В Вологодском районе из-за паводка эвакуируют жителей поселков 15:04
В Афинах открылся офис ВОЗ по вопросам качества медицинской помощи 14:42
В Москву придут первые весенние грозы 14:33
Чистые волосы и строгие украшения: В Серове ввели дресс-код для чиновников 14:30
Сенаторы займутся защитой молодежи от деструктивного влияния в период выборов в ГД 14:29
СМИ: Канцлер ФРГ Меркель привьется от коронавируса 16 апреля 14:25
В Выборгском заливе обнаружен разлив маслянистой жидкости 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 15:41
Рубрика: Власть

Губернатор пообещал сохранить зеленые зоны при создании кампуса НГУ

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Создание кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета будет происходить с учетом вопросов комфорта как студентов, так и жителей Академгородка. Реализация этой программы предполагает сохранение зеленых зон и соблюдения режима достопримечательного места.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Позицию властей области в отношении масштабного проекта изложил губернатор Андрей Травников. Он провел прямую линию с государственными СМИ Новосибирской области.

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирской области организуют летний отдых для 105 тысяч детей

- Создание кампуса мирового уровня НГУ - важная и сложная работа. Мы все знаем вопросы и по озеленению территории, которая имеет статус достопримечательного места. Вопросы комфорта и будущих студентов, и сегодняшних жителей Академгородка нужно учитывать. Сегодняшний статус проекта - это статус заключения договора на разработку проектно-сметной документации. Сроки жесткие - как и обещал председатель правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин, он поставил на еженедельный контроль реализацию этого проекта, - отметил Андрей Травников.

Губернатор напомнил, что руководство региона пообещало премьер-министру начать строительство в этом году. Завершить же программу развития кампуса российское правительство требует уже в 2023-м.

Михаил Мишустин рассмотрел проект развития кампуса НГУ 5 марта в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область. Тогда было принято решение о финансировании строительства новых корпусов вуза.

Для проработки мастер-плана было привлечено одно из лучших архитектурных бюро страны - КБ "Стрелка". Как отметили в пресс-службе правительства региона, распределенная застройка и мероприятия по лесовосстановлению позволят сохранить лес. Жилые, научно-образовательные, общественные объекты и зоны для отдыха в лесу объединят "зеленым прогулочным кольцом" и благоустроенными общественными пространствами. Кроме того, транспортная стратегия предполагает создание кампуса "без машин", с фокусом на развитие экологичного университетского транспорта, городского общественного транспорта и восстановление велопешеходной сети.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Захарова: Посол США вызван в МИД РФ в свете санкций Вашингтона против Москвы
Песков заявил об отсутствии побочных эффектов у Путина после прививки
Мишустин продлил меры поддержки туроператоров
Завальный: Газ по "Северному потоку-2" могут пустить этим летом
Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер получил четыре года колонии
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена