Губернатор пообещал сохранить зеленые зоны при создании кампуса НГУ

Создание кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета будет происходить с учетом вопросов комфорта как студентов, так и жителей Академгородка. Реализация этой программы предполагает сохранение зеленых зон и соблюдения режима достопримечательного места.

Позицию властей области в отношении масштабного проекта изложил губернатор Андрей Травников. Он провел прямую линию с государственными СМИ Новосибирской области.

- Создание кампуса мирового уровня НГУ - важная и сложная работа. Мы все знаем вопросы и по озеленению территории, которая имеет статус достопримечательного места. Вопросы комфорта и будущих студентов, и сегодняшних жителей Академгородка нужно учитывать. Сегодняшний статус проекта - это статус заключения договора на разработку проектно-сметной документации. Сроки жесткие - как и обещал председатель правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин, он поставил на еженедельный контроль реализацию этого проекта, - отметил Андрей Травников.

Губернатор напомнил, что руководство региона пообещало премьер-министру начать строительство в этом году. Завершить же программу развития кампуса российское правительство требует уже в 2023-м.

Михаил Мишустин рассмотрел проект развития кампуса НГУ 5 марта в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область. Тогда было принято решение о финансировании строительства новых корпусов вуза.

Для проработки мастер-плана было привлечено одно из лучших архитектурных бюро страны - КБ "Стрелка". Как отметили в пресс-службе правительства региона, распределенная застройка и мероприятия по лесовосстановлению позволят сохранить лес. Жилые, научно-образовательные, общественные объекты и зоны для отдыха в лесу объединят "зеленым прогулочным кольцом" и благоустроенными общественными пространствами. Кроме того, транспортная стратегия предполагает создание кампуса "без машин", с фокусом на развитие экологичного университетского транспорта, городского общественного транспорта и восстановление велопешеходной сети.