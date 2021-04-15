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15.04.2021 13:18

Президент России поблагодарил СУЭК-Кузбасс за акции к 75-летию Победы

Генеральный директор АО "СУЭК-Кузбасс" А. А. Мешков получил Благодарственное письмо от Президента России В. В. Путина за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Высокой оценки главы государства заслужила всесторонняя активная поддержка коллективами предприятий компании "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) многочисленных социальных акций, посвященных юбилею Великой Победы. Сохраняя историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны, шахтеры вместе со своими семьями, волонтеры советов молодежи предприятий, школьники из движения Трудовых отрядов СУЭК стали участниками таких масштабных акций, как #БессмертныйПолкОнлайн, #ОкнаПобеды, #ДомСоЗвездой, #СадПамяти, #СвечаПамяти, #ПоемДвором, #ЗвонПобеды, #ЛучиПобеды.

На предприятиях компании состоялась трехмесячная производственная "Вахта Победы". По итогам вахты победители в различных номинациях были награждены кубками, дипломами, премиями.

Особое внимание уделено ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла. Все они получили достойные памятные подарки. На специальных информационных стендах "Они сражались за Родину!" и на экранах, установленных в административно-бытовых комбинатах, размещались портреты участников тех великих событий. А в музее Шахтерской славы Кольчугинского рудника развернулся "Наш бессмертный полк", состоящий из более чем четырехсот фотографий родственников сотрудников предприятий компании "СУЭК-Кузбасс", прошедших через войну.

Здесь же, в корпоративном музее, в канун 9 мая была открыта экспозиция, посвященная боевому пути 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии. Ее еще по праву называют "шахтерской", потому что люди именно этой профессии составили основу при формировании осенью 1941 года. В музее собраны многочисленные фотографии, документы, оружие, артефакты с мест боев и другие реликвии, воссоздающие атмосферу того сурового времени. Также в рамках экспозиции создан по-своему уникальный документальный фильм, показывающий события той войны на трехмерном экране.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

В городе Ленинск-Кузнецкий компанией "СУЭК-Кузбасс" был открыт мемориал "Победители". Идеей для памятника послужили рассказы "детей войны" о возвращении с фронта их отцов. Сохранению памяти о войне посвящена и книга-фотоальбом "Моя победа. Моя судьба", включившая в себя воспоминания сотрудников компании "СУЭК-Кузбасс" о родственниках из "поколения победителей".

- Прошедший Год памяти и славы получился сложным из-за пандемии. Но мы постарались и в этих условиях сделать максимальное возможное для чествования, поддержки ветеранов. И, конечно, для сохранения памяти о Великой Отечественной войне у молодого поколения, - говорит генеральный директор АО "СУЭК-Кузбасс" Анатолий Мешков. - Работа обязательно будет продолжена. В этом году наши молодые специалисты вновь присоединятся к движению поисковых отрядов. Будем и дальше высаживать Сады Памяти на наших предприятиях. И уверен, что наши коллективы поддержат новые социальные инициативы в честь Дня Победы.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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