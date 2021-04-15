Томские студенты первыми в России изучат промоботов

Томских политех стал первым среди российских вузов, где будут учиться на отечественных роботах - промоботах.

Сегодня автономные сервисные роботы, произведенные в России, работают по всему миру - от США до Австралии. В основном промоботы трудятся в местах скопления людей - администраторами, консультантами, промоутерами, гидами и консьержами. Их можно встретить в Музее современной истории России, МФЦ, банках или аэропортах.

Компания-производитель передала сибирскому вузу сервисного робота последней модели и десять учебных комплектов, в которые входят интерфейсная плата, датчик расстояния, сервопривод и программное обеспечение. Это первая поставка подобного образовательного комплекса в России.

Планируется, что промоботы будут использоваться в образовательном процессе на отделении автоматизации и робототехники ТПУ уже в новом учебном году. Ведь робототехнику важно изучать на настоящих роботах.

- С ними будут работать будущие мехатроники, специалисты по автоматизации и метрологии, - сообщил врио ректора Томского политеха Андрей Яковлев. - Они на практике будут изучать программирование робототехнических систем, датчики, аспекты использования роботов в помещениях и взаимодействие робота с человеком, а также общие понятия и принципы, связанные с управлением комплексными техническими системами.

Производители уверяют, что любое удачное решение может попасть из университетской лаборатории прямо к разработчикам промоботов. А потом появиться на роботе, работающем, например, в американском аэропорту.