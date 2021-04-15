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15.04.2021 11:02
Рубрика: Происшествия

В Барнауле загорелись цистерны на АЗС

Текст: Наталья Граф
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В поселке Лебяжье в Барнауле на АЗС по улице Садовая загорелось несколько цистерн с топливом.

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- Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, в работе задействовано более 80 человек, порядка 25 единиц техники. Создано два боевых участка, - сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В результате ЧП пострадал один мужчина. Он госпитализирован в ожоговый центр.

В настоящее время спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Однако пожар еще не потушен.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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