В Барнауле загорелись цистерны на АЗС

В поселке Лебяжье в Барнауле на АЗС по улице Садовая загорелось несколько цистерн с топливом.

- Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, в работе задействовано более 80 человек, порядка 25 единиц техники. Создано два боевых участка, - сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В результате ЧП пострадал один мужчина. Он госпитализирован в ожоговый центр.

В настоящее время спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Однако пожар еще не потушен.