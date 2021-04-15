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15.04.2021 14:16
Рубрика: Культура

В Кузбасс впервые приехал на гастроли татарский кукольный театр

Текст: Юлия Потапова
Кукольный театр из Казани гастролирует в Кузбассе впервые Фото: Кузбасский театр кукол имени А. Гайдара
Кукольный театр из Казани гастролирует в Кузбассе впервые Фото: Кузбасский театр кукол имени А. Гайдара

В преддверии 300-летия в Кузбассе впервые проходят гастроли Татарского государственного театра кукол "Экият".

Вчера гости из Казани с успехом представили в Кемерове пьесу "Су анасы (Водяная)" современного татарского писателя Зиннура Хуснияра по сказке великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Историю о мальчике Байбулате, укравшем золотой гребень Су анасы, сыграли и на татарском, и на русском языках. После спектакля благодарная публика, включая представителей многочисленной татарской диаспоры, долго не хотела отпускать артистов за кулисы. К слову, среди зрителей был и муфтий централизованной религиозной организации "Духовное управление мусульман Кемеровской области" Тагир Бикчантаев.

- Ваш праздник - это и наш праздник, - подчеркнула советник художественного руководителя театра "Экият", заслуженный работник культуры России и Республики Татарстан Роза Яппарова. - Ведь очень многие наши земляки, в свое время уехав работать на шахты Кузбасса, внесли свою лепту в развитие экономики страны.

Билеты полностью раскуплены и на еще две сказки для малышей - "Три дочери" и "Цветик-Семицветик". Гастроли проходят в Кузбасском театре кукол имени А. Гайдара. Этой осенью он отправится с ответным туром в Казань. Как рассказал корреспонденту "РГ" директор театра Роман Кузнецов, поездку планировали еще в прошлом году. Собирались показать в столице Татарстана три спектакля: "Крошка Енот", "Стойкий оловянный солдатик" и "Летучий корабль". Но этим планам помешала пандемия. Сейчас же пока решаются вопросы финансового обеспечения предстоящих гастролей. И буквально на днях начнется обсуждение репертуара.

Тем временем

У жителей малых городов и сел области есть возможность посмотреть лучшие концертные номера и постановки коллективов ведущих региональных учреждений культуры, благодаря проекту "Кузбасские гастроли". Так, Кемеровский театр драмы имени А. Луначарского на днях дал во Дворце культуры города Тайги спектакль "Детектор лжи" по пьесе Василия Сигарева. Завтра в селе Чусовитино и поселке Грамотеино выступит струнный квартет "Элегия" из Государственной филармонии Кузбасса имени Б. Штоколова. А 17 апреля в ДК шахтерского поселка Бачатский Губернаторский театр танца "Сибирский калейдоскоп" покажет музыкально-хореографический спектакль "Загадки страны МУ…". Гастрольная программа, включающая 117 выступлений в 34 муниципалитетах, расписана до конца года.

- Это лучшие номера, которые наши артисты с успехом представляли на всероссийских и международных площадках. И важно, что жители области могут с ними познакомиться, не выезжая из своих населенных пунктов, - отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

В регионах Культура Театр Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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