В Дагестане скончался писатель Камал Абуков

В Дагестане на 84-м году после продолжительной болезни ушел из жизни народный писатель региона, известный прозаик, критик и драматург, лауреат республиканской премии им. С. Стальского Камал Абуков.

Об этом сообщает правление Союза писателей Дагестана на своей странице в соцсетях.

Абуков внес значительный вклад в литературную жизнь республики. Его первая книга "Я виноват, Марьям" вышла в 1967 году на русском языке в Дагестанском книжном издательстве. В 1986 году в этом же издательстве вышла еще одно прозаическое произведение на русском языке "Зов разлученной птицы".

Писатель является автором многих рассказов и пьес. Он написал пьесы "Марьям", "Авария", "Ссора", "Чемодан на улице", которые были поставлены на сцене Кумыкского музыкально-драматического театра им. А. Салаватова и Аварского музыкально-драматического театра им. Г. Цадасы.

Как в прозаических, так и в драматургических произведениях автор поднимал нравственные и психологические проблемы общества.

Важное место в жизни писателя занимала преподавательская деятельность. Камал Абуков был доктором филологических наук, профессором Дагестанского государственного педагогического университета.

Вся культурная общественность глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким писателя.