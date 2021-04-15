В СФ оценили решение украинского суда об аресте 12 российских самолетов

Решением заочно арестовать 12 самолетов российского авиаперевозчика за то, что они выполняли пассажирские рейсы в Крым, Украина не достигнет никакого эффекта, уверен член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Сенатор уверен, что подобные действия выполняются "на публику", и добавил, что "прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя" - лишь "бутафорская организация", которой просто нужно создавать видимость какой-то работы.

Подобные шаги вызывают лишь усмешку, и в организации это понимают, но все же они "что-то должны делать", отмечает Цеков.

"Я думаю, что они таким образом напоминают о себе, что они якобы борются за "деоккупацию" Крыма", - заключил политик в беседе с RT, добавив, что России данное решение не нанесет никакого урона.