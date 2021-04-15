Новости

В Петербурге прохожая избила школьницу на детской площадке 16:49
Голикова анонсировала изменения в системе здравоохранения 16:43
Минцифры может ввести новые ограничения для зарубежных IT-площадок 16:40
Джабаров: Санкции нашу экономику не пошатнут 16:36
Хранить документы можно будет в новом приложении Минцифры 16:26
Захарова: Посол США вызван в МИД РФ в свете санкций Вашингтона против Москвы 16:12
Умерла актриса из "Двойного обгона" Наталья Гущина 16:06
Видео: Горящую деревню во Владимирской области тушит вертолет Ми-8 15:55
Байден подписал указ о введении санкций против России 15:53
Джабаров: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из США 15:53
Умерла актриса из "Знатоков" Светлана Алексеева 15:52
В Нижневартовске в районе промзоны позеленел водоем 15:46
Песков оценил возможность скорой встречи Путина и Байдена 15:35
Шалимов извинился за слова о возрасте Умярова 15:28
Посол Украины в ФРГ пригрозил Западу ядерным статусом Киева 15:25
В СФ оценили решение украинского суда об аресте 12 российских самолетов 15:19
Рослесхоз: Найден способ сократить расходы на борьбу с шелкопрядом 15:08
В Челябинске запретили взимать земельный налог с хозяев аттракционов 15:05
В Вологодском районе из-за паводка эвакуируют жителей поселков 15:04
В Афинах открылся офис ВОЗ по вопросам качества медицинской помощи 14:42
В Москву придут первые весенние грозы 14:33
Чистые волосы и строгие украшения: В Серове ввели дресс-код для чиновников 14:30
Сенаторы займутся защитой молодежи от деструктивного влияния в период выборов в ГД 14:29
СМИ: Канцлер ФРГ Меркель привьется от коронавируса 16 апреля 14:25
В Выборгском заливе обнаружен разлив маслянистой жидкости 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 15:19
Рубрика: Власть

В СФ оценили решение украинского суда об аресте 12 российских самолетов

Решением заочно арестовать 12 самолетов российского авиаперевозчика за то, что они выполняли пассажирские рейсы в Крым, Украина не достигнет никакого эффекта, уверен член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости
В Госдуме оценили призывы Запада к деэскалации по Украине

Сенатор уверен, что подобные действия выполняются "на публику", и добавил, что "прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя" - лишь "бутафорская организация", которой просто нужно создавать видимость какой-то работы.

Подобные шаги вызывают лишь усмешку, и в организации это понимают, но все же они "что-то должны делать", отмечает Цеков.

"Я думаю, что они таким образом напоминают о себе, что они якобы борются за "деоккупацию" Крыма", - заключил политик в беседе с RT, добавив, что России данное решение не нанесет никакого урона.

В регионах Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины

Главное сегодня

Захарова: Посол США вызван в МИД РФ в свете санкций Вашингтона против Москвы
Путин потребовал избавить людей от унизительной бюрократии
Мишустин продлил меры поддержки туроператоров
Завальный: Газ по "Северному потоку-2" могут пустить этим летом
Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер получил четыре года колонии
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена