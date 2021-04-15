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15.04.2021 13:26

Банк "Открытие" открыл отделение в Верхней Пышме

Банк "Открытие" вышел на рынок еще одного города Свердловской области - открыл отделение в Верхней Пышме. Оно сможет обслуживать до 100 клиентов в день.
Фото: Елена Елисеева Фото: Елена Елисеева
Фото: Елена Елисеева

Новый офис расположен на главной улице Верхней Пышмы - Успенском проспекте. В здании площадью более 100 квадратных метров разместилась светлая и просторная зона ожидания, зоны обслуживания частных клиентов, кассовый узел и банкоматы. Для работы с премиальными клиентами организован уютный кабинет.

В первую очередь офис в Верхней Пышме ориентирован на работу с розничными клиентами. Здесь они смогут выпустить кредитную и дебетовую карту, открыть вклад, оформить ипотеку или получить кредит наличными. Также сотрудники банка "Открытие" готовы дать консультацию по страховым и инвестиционным продуктам.

Дизайн отделения выполнен в современном фирменном стиле: больше простора и удобства для посетителей, обилие света, отсутствие перегородок между клиентом и специалистом банка. Даже столики выбраны не прямоугольные, а круглой формы - все настраивает на спокойный, доверительный диалог. В интерьере много живой зелени и натуральных материалов - так бренд "Открытие" подчеркивает свою экологичность. В помещении все продумано и адаптировано под разные категории населения. Например, дорожки со специальным покрытием помогут ориентироваться в офисе слабовидящим посетителям.

Из четырех банкоматов половина работает в круглосуточном режиме. Также для удобства граждан внедрен сервис предварительной записи: достаточно выбрать нужное время и оставить на сайте банка заявку - специалист к назначенному часу будет ожидать клиента отделении.

- Несмотря на близость Верхней Пышмы к Екатеринбургу, мы в интересах наших клиентов решили открыть отдельный офис в городе-спутнике. Он очень динамично развивается, растет, здесь проживает много молодых семей, активен малый бизнес, есть спрос на качественные услуги, в том числе банковские. Мы будем рады видеть каждого в нашем новом офисе. Все получат здесь внимательное обслуживание и качественный сервис, - отметила управляющая банком "Открытие" в Свердловской области Наталья Алемасова.

По ее словам, расширение сети отделений - важный этап в развитии и наращивании клиентской базы кредитного учреждения на Среднем Урале. Вырхнепышминский офис стал уже 20-м офисом "Открытия" в регионе.

Справка

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. Развивает все основные направления классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody"s ("Ba2").

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Банка "Открытие"

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