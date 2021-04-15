Ямалкоммунэнерго поддерживает национальные праздники Ямала

Ямалкоммунэнерго традиционно выступило спонсором мероприятия, приготовив ценный подарок.
В этом году в качестве подарка был приобретен бензиновый генератор 9 кВт DENZEL. Его обладателем стал победитель гонок на оленьих упряжках.
Данный праздник объединяет кочевников, где они могут пообщаться другом с другом, обменяться опытом, и, конечно же, посоревноваться в национальных видах спорта: метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, национальная борьба и др.
На церемонии торжественного открытия праздника присутствовал директор филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Надымском районе Сергей Викторович Белоногов.
Напомним, АО "Ямалкоммунэнерго" много лет подряд оказывает поддержку при проведении ежегодного Дня оленевода, внося свой вклад в развитие спорта и национальной культуры коренных малочисленных народов региона.
Сайт компании www.yamalkomenergo.ru
Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"