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15.04.2021 05:15

Ямалкоммунэнерго поддерживает национальные праздники Ямала

В минувшие выходные жители села Кутопьюган, которое находится в Надымском районе, отметили День оленевода - самый зрелищный и яркий праздник Ямала.
Фото: Анастасия Куманева/Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Анастасия Куманева/Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Анастасия Куманева/Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

Ямалкоммунэнерго традиционно выступило спонсором мероприятия, приготовив ценный подарок.

В этом году в качестве подарка был приобретен бензиновый генератор 9 кВт DENZEL. Его обладателем стал победитель гонок на оленьих упряжках.

Данный праздник объединяет кочевников, где они могут пообщаться другом с другом, обменяться опытом, и, конечно же, посоревноваться в национальных видах спорта: метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, национальная борьба и др.

На церемонии торжественного открытия праздника присутствовал директор филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Надымском районе Сергей Викторович Белоногов.

Напомним, АО "Ямалкоммунэнерго" много лет подряд оказывает поддержку при проведении ежегодного Дня оленевода, внося свой вклад в развитие спорта и национальной культуры коренных малочисленных народов региона.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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