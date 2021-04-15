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15.04.2021 10:21
Рубрика: Общество

Летчик, спасший экипаж из афганского плена, встретился с уральцами

Текст: Иван Ман
Герой России Владимир Шарпатов, прославившийся на весь мир дерзким авиационным побегом своего экипажа из афганского плена, в эти дни встречается с жителями городов и поселков Среднего Урала.
Фото: РОО "Герои Урала" Фото: РОО "Герои Урала"
Фото: РОО "Герои Урала"

Накануне он посетил Заречный, где в ДК "Ровесник" его ждали школьники и студенты города, побывал с экскурсией на Белоярской атомной станции вместе с еще тремя Героями России - Олегом Касковым, Игорем Родобольским и Романом Шадриным. Вечером 15 апреля он встречается с жителями Североуральска. В местном политехникуме появилась именная парта Шарпатова. Затем в Серове в кинотеатре "Родина" состоится демонстрация художественной ленты "Кандагар", которая воспроизводит драматические события 25-летней давности.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Свыше года захваченный талибами экипаж мирного российского самолета находился под усиленной охраной на аэродроме Кандагара, мог быть в любой день физически уничтожен. Потрясающие самоотверженность и психологическая выдержка летчиков позволили им ввести в заблуждение боевиков и увести в небо Ил-76 буквально из-под их носа.

- 13 апреля 1996 года Владимир Ильич сделал запись в своем дневнике о необходимости побега любой ценой. 16 августа экипажу удалось совершить задуманное. Мы разработали спецпроект "25 лет подвигу. Начало", и в нем охотно вызвались участвовать многие муниципалитеты Свердловской области. Старт дан в Заречном, - рассказывает Наталья Шмидько, исполнительный директор РОО "Герои Урала", членом которой является и Шарпатов.

В марте Шарпатову исполнился 81 год, но он, как и прежде, не делает себе скидки на возраст - продолжает поездки по стране. Его приглашают на встречи в десятки городов РФ, всюду он желанный гость. Не так давно, к примеру, он встретился в Нижневартовске с воспитанниками центра детского и юношеского технического творчества "Патриот". Северный нефтегазовый Север, к слову, он облетал вдоль и поперек, доставляя сюда грузы и людей. Первым из тюменских летчиков освоил транспортный самолет Ил-76. Посадил первый борт в аэропорту Ноябрьска. Участвовал в почти 11-часовом испытательном беспосадочном полете по сложному маршруту, соединившему Тюмень, залив Карского моря на Ямале, Якутию, Тобольск и Ханты-Мансийск. А в рамках миротворческих миссий ООН облетел, можно сказать, полмира.

20 апреля Шарпатова ждут в Башкирии, 27 мая - в Нальчике.

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