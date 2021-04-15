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15.04.2021,  
10:20
Текст:  Майя Бирюкова

Российские БМД-4М и БТР-МДМ начали продвигать на мировом рынке

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Российскую бронетехнику для воздушно-десантных подразделений начали продвигать на мировом рынке. Речь идет о боевой десантной машине БМД-4М и бронетранспортере БТР-МДМ.

Фото: Рамиль Ситдиков \ РИА Новости
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на НПО "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех"). По обеим машинам уже оформлены рекламные паспорта, продвижение ведется совместно с "Рособоронэкспортом".

Исходя из характеристик машин данного класса, рынок авиадесантируемой бронетехники является весьма специфичным, считают в холдинге. Техника представляет интерес для тех государств, которые имеют воздушно-десантные войска в составе своей армии. Однако данные машины могут найти применение и у специальных армейских и полицейских подразделений.

Гусеничная БМД-4М имеет гидропневматическую подвеску, боевой модуль с пушками 100 мм, 30 мм, 7,62-мм пулеметом. Десантируемый плавающий бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" создан на базе машины БМД-4, основное вооружение - пулеметы.

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