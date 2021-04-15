Татьяна Москалькова рассказала, чего ожидает от Послания президента

Омбудсмен Татьяна Москалькова ожидает, что в Послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию будет представлено развитие стратегии по укреплению социальных гарантий и гарантий в правоохранительной сфере.

- Конечно, я ожидаю, как будет представлена стратегия развития на ближайший год - укрепление социальных гарантий, гарантий в правоохранительной сфере, где у меня больше всего обращений от людей, именно по уголовно-процессуальной тематике, - цитирует ее слова ТАСС.

Татьяна Москалькова подчеркнула, что любое Послание президента, "независимо от того, звучат там слова "права человека" или нет, посвящено правам человека".

- Все, что связано с экономикой, долголетием, демографией, - это все права человека, - подчеркнула она, отметив, что "сегодня самый большой запрос общества - это запрос на справедливость".