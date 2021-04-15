Постановление губернатора Томской области от 13 апреля 2021 года № 27 "Об обеспечении предоставления отдельных мер социальной поддержки, установленных в Томской области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению коронавирусной инфекции, в целях исполнения поручений Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.03.2020 № 12-3/10/В-2426, от 21.10.2020 № 26-3/10/В-9397, обеспечения предоставления отдельных мер социальной поддержки и социальных услуг в связи с введением на территории Томской области режима функционирования "повышенная готовность" в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра "О введении режима функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области" постановляю:

1. Приостановить действие пункта 13 Порядка признания семьи нуждающейся в поддержке, назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающейся в поддержке семье, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 28.12.2012 № 191 "Об утверждении Порядка признания семьи нуждающейся в поддержке, назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающейся в поддержке семье, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" ("Собрание законодательства Томской области", № 1/1 (90) от 15.01.2013), в отношении граждан, являющихся получателями мер социальной поддержки на 1 марта 2021 года.

2. Департаменту социальной защиты населения Томской области обеспечить предоставление получателям социальных услуг, находящимся на социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому, услуг по доставке продуктов и лекарственных препаратов бесплатно.

3. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2021, и действует до 01.05.2021.

И.о. Губернатора Томской области А.М.Феденёв







