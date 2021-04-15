Постановление губернатора Томской области от 13 апреля 2021 года № 27 "Об обеспечении предоставления отдельных мер социальной поддержки, установленных в Томской области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

Новости

Следствие просит отправить под арест убийцу Альберта Рыжего 17:54
Названа причина отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности 17:48
Citigroup закроет розничный бизнес в России 17:48
Конституционный суд Молдавии разрешил президенту распустить парламент 17:47
В Петербурге начнут делать прививки от COVID-19 на дому 17:46
СК предупредил граждан об опасности телефонных мошенничеств 17:39
В Москве загорелся бизнес-квартал 17:38
Россия призвала Турцию не поощрять воинственность Киева 17:37
Володин направил на благотворительность более половины доходов 17:33
Суд начал процедуру банкротства книжной сети "Республика" 17:29
МИД призвал Анкару воздержаться от поощрения воинственности Киева 17:23
ФМБА увеличило заготовку плазмы крови в 2020 году 17:23
Получивший травму на турнире 12-летний прыгун в воду вышел из комы 17:22
В России введут уголовную ответственность за утечку персональных данных 17:15
Глава Крыма назвал новые санкции США "обычной историей" 17:09
В Петербурге прохожая избила школьницу на детской площадке 16:49
Минцифры может ввести новые ограничения для зарубежных IT-площадок 16:40
Джабаров: Санкции нашу экономику не пошатнут 16:36
Хранить документы можно будет в новом приложении Минцифры 16:26
Захарова: Посол США вызван в МИД РФ в свете санкций Вашингтона против Москвы 16:12
Умерла актриса из "Двойного обгона" Наталья Гущина 16:06
Видео: Горящую деревню во Владимирской области тушит вертолет Ми-8 15:55
Байден подписал указ о введении санкций против России 15:53
Джабаров: Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из США 15:53
Умерла актриса из "Знатоков" Светлана Алексеева 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
15 апреля 2021 г.

Постановление губернатора Томской области от 13 апреля 2021 года № 27 "Об обеспечении предоставления отдельных мер социальной поддержки, установленных в Томской области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

Дата подписания 13 апреля 2021 г.
Опубликован 15 апреля 2021 г.

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению коронавирусной инфекции, в целях исполнения поручений Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.03.2020 № 12-3/10/В-2426, от 21.10.2020 № 26-3/10/В-9397, обеспечения предоставления отдельных мер социальной поддержки и социальных услуг в связи с введением на территории Томской области режима функционирования "повышенная готовность" в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра "О введении режима функционирования "повышенная готовность" для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области" постановляю:

1. Приостановить действие пункта 13 Порядка признания семьи нуждающейся в поддержке, назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающейся в поддержке семье, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 28.12.2012 № 191 "Об утверждении Порядка признания семьи нуждающейся в поддержке, назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающейся в поддержке семье, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" ("Собрание законодательства Томской области", № 1/1 (90) от 15.01.2013), в отношении граждан, являющихся получателями мер социальной поддержки на 1 марта 2021 года.

2. Департаменту социальной защиты населения Томской области обеспечить предоставление получателям социальных услуг, находящимся на социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому, услуг по доставке продуктов и лекарственных препаратов бесплатно.

3. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2021, и действует до 01.05.2021.

И.о. Губернатора Томской области А.М.Феденёв



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией