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Умерла актриса из "Двойного обгона" Наталья Гущина

Новости
    15.04.2021, 16:06
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В Москве скончалась советская, российская актриса кино, театра и ТВ, театральный деятель Наталья Гущина.

Артистка умерла еще 26 марта, но известно об этом стало только сейчас. Информация о кончине Гущиной размещена на портале Кино-Театр.ру.

Наталья Евгеньевна Гущина (Езепова) родилась 1 февраля 1952 года в Москве. В 1973-м окончила Школу-студию МХАТ, в 1973-77-м служила актрисой в Театре имени Ленинского комсомола ("Ленкоме"). С 1995 года преподавала дисциплину "сценическая речь" в Колледже музыкально-театрального искусства имени Вишневской. С 1995 года была директором Московского драматического театра "Триединство".

Сниматься начала в 1969-м - "Обвиняется в убийстве", Дина в "Был настоящим трубачом", Шура в "Не отдавай королеву", Лиза в "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Соль земли", "Штормовое предупреждение", сержант милиции Наташа в "Двойном обгоне" Гордона, ряд фильмов-спектаклей.

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