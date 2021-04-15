Умерла актриса из "Знатоков" Светлана Алексеева

Советская, российская актриса кино, театра и ТВ Светлана Алексеева скончалась 13 апреля. Об этом сообщает портал Кино-Театр.ру.

Светлана Владимировна Алексеева родилась 24 февраля 1938 года. В 1959-м окончила ГИТИС. Среди ее однокурсников был Александр Демьяненко. В том же году влилась в труппу театра имени Гоголя.

Экранный дебют - "Здравствуйте, дети!", 1962 год. Далее - "Следствие ведут Знатоки", "Под знаком креста", "Мелочи жизни", "Территория", "Записки экспедитора Тайной канцелярии", другие.