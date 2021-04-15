В Госдуме оценили призывы Запада к деэскалации по Украине

Призывы стран Запада к деэскалации по Украине имеют неправильного адресата - Россия не участвует в конфликте. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее такой призыв прозвучал со стороны США, Великобритании, Германии, Франции и Италии - о нем сообщил госдепартамент по итогам переговоров между госсекретарем Энтони Блинкеном и главами МИД указанных стран.

"Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и никогда не участвовала", - переадресовал эти заявления Слуцкий, которого цитирует РИА Новости. Он напомнил, что именно Киев провоцирует эскалацию напряженности на Донбассе.

Если страны Запада действительно не заинтересованы в обострении ситуации, они должны обращаться именно к украинским властям, считает глава комитета. А именно - призывать Украину выполнить свою часть минских и парижских соглашений. Вместо этого, по его словам, происходит обратное - покрывается срыв и саботаж этих договоренностей. "Хвалить Киев не за что!", - уверен Слуцкий.