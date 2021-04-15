К 2028 году по соседству с Москва-Сити - как бы в качестве "жилого" архитектурного ответа этому офисному кластеру - будет возведен многоэтажный Sydney City. Этот комплекс (или, точнее сказать, целый квартал) займет место бывших промзон на улице Шеногина. Обещают, что он продемонстрирует новый уровень городского благоустройства

Sydney City, проект. Фото: пресс-служба

Почему Сидней? Потому что при создании проекта архитекторы вдохновлялись именно этим австралийским городом, который считается одним из самых красивых и удобных в мире. Причем вдохновение было связано не с копированием архитектуры, а с равнением на высокий уровень жизни.

В связи с этим Sydney City был призван стать первым в Москве жилым комплексом, строительство которого ведётся по международным требованиям well-стандарта - концепции well-being.

Что такое well-being (в переводе с англ. - "благополучие") в смысле характеристик жилья? Это уникальное сочетание расположения в центре мегаполиса и при этом близости к воде, высоких требований к нормам помещений (в том числе инсоляции), собственной самодостаточной инфраструктуры, начиная от парковки, детского сада и школы, заканчивая торговым центром и кинотеатром (по принципу "город в городе").

Фото: пресс-служба

Каскадное расположение домов позволит максимально обеспечить квартиры хорошими видами. Разноуровневое расположение дорог и дворового пространства изолирует внутреннюю часть комплекса от внешнего окружения, формируя безопасную атмосферу внутри двора.

Фото: пресс-служба

Концепцией и преимуществами Sydney City поделился президент строящей его группы компаний ФСК Владимир Воронин: "Основа здоровья - физического и ментального, акцент на качестве жизни, чувстве домашнего уюта, радости - это то, на чем основывается философия well-being. Именно эту философию мы внедрили в ЖК Sydney City. Важно отметить, что это первый в России жилой комплекс бизнес- и премиального класса такого масштаба, спроектированный по принципам международного well-стандарта. Мы создаем пространство для развития и поддержания высокого качества жизни людей".

Предусмотрено каскадное расположение домов и здания разной этажности. Фото: пресс-служба

Первая очередь Sydney City, в которую входит три многоэтажных корпуса (высотой 43 этажа), уже строится - ее планируют ввести в 2023 году. Здесь находятся квартиры площадью от 30 до 116 кв.м. Предусмотрены система "умная квартира" для управления всеми приборами, электрикой и светом в квартире.