В расследовании гибели "советского "Титаника" сделаны важные открытия

Новости

В СФ оценили решение украинского суда об аресте 12 российских самолетов 15:19
Рослесхоз: Найден способ сократить расходы на борьбу с шелкопрядом 15:08
В Челябинске запретили взимать земельный налог с хозяев аттракционов 15:05
В Вологодском районе из-за паводка эвакуируют жителей поселков 15:04
В Афинах открылся офис ВОЗ по вопросам качества медицинской помощи 14:42
В Москву придут первые весенние грозы 14:33
Чистые волосы и строгие украшения: В Серове ввели дресс-код для чиновников 14:30
Сенаторы займутся защитой молодежи от деструктивного влияния в период выборов в ГД 14:29
СМИ: Канцлер ФРГ Меркель привьется от коронавируса 16 апреля 14:25
В Выборгском заливе обнаружен разлив маслянистой жидкости 14:23
Видеотрансляция: Путин проводит заседание президиума Госсовета и АСИ 14:23
Датчане требуют компенсаций за побочные эффекты от вакцины от AstraZeneca 14:20
В Дагестане скончался писатель Камал Абуков 14:12
В Москве задержали двоих обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году 14:07
Житель Башкирии получил срок за ложное сообщение о взрыве 14:04
"Скопинского маньяка" обязали являться в полицию еженедельно 14:02
В ФАС рассказали о мерах по сдерживанию роста тарифов на услуги ЖКХ 13:58
На Урале местные власти оплатят похороны погибших при пожаре детей 13:58
Пекин накрыла песчаная буря 13:55
Хуснуллин призвал для экономии заранее купить материалы для возведения дорог 13:50
Юрий Лоза прокомментировал смерть солиста "Песняров" Борткевича 13:49
Путин обсудил с Харири поставку российских вакцин в Ливан 13:46
Правительство выделит более 2 млрд рублей на сельское хозяйство 13:37
Песков назвал условие визита Путина в Сербию 13:34
Сбербанк снизил ставку по программе льготной ипотеки 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 15:00
Рубрика: Общество

В расследовании гибели "советского "Титаника" сделаны важные открытия

Текст: Игорь Елков
Только что завершившаяся экспедиция к потопленному в 1941 году фашистами теплоходу "Армения" принесла открытия, которые меняют общепринятую картину трагедии.

Советский транспортно-санитарный теплоход, на борту которого находилось от четырех с половиной до десяти тысяч человек, 7 ноября 1941 года вышел из порта Ялты.​ В город уже ворвались​ части вермахта. В 11.25 в пятнадцати морских милях от Ялты​ судно атакуют "Хейнкели" из, предположительно, 27-й бомбардировочной эскадры люфтваффе.

Фото: предоставлено РГО
На дне Черного моря найден погибший в 1941 году теплоход "Армения"

Трагедия вызывает чудовищный прилив страстей, переходящих в скандалы. Много десятилетий документы об "Армении" были засекречены. Сам факт гибели судна никогда не был тайной, теплоход тщательно искали. Но безуспешно.

Ряд историков не согласны с оценкой числа жертв, утверждая, что даже физически на "Армении" не может поместиться десять тысяч человек. Правильно, рассчитан был на 980. Но… Основная погрузка происходила в Севастополе, а в Ялте капитану приказали принять на борт еще пять тысяч человек: раненых бойцов, врачей и гражданских. Сколько взяли - неизвестно. Выбор был невелик: плен, жизнь под фашистами в оккупированном городе или уйти последним судном. Пусть и в жуткой давке.

В прошлом году к "Армении" опустился подводный робот​ Центра подводных исследований РГО. Установили, что характер повреждений говорит о том, что теплоход потопили бомбардировщики - ранее считалось, что торпедоносцы. Почему спускался робот, а не человек? Судно лежит на глубине полтора километра.

И вот новые данные. Как сообщил вернувшийся из экспедиции исполнительный директор ЦПИ Сергей Фокин, видеосъемка высокого качества позволила усомниться, что теплоход затонул за четыре минуты и спаслись всего шесть человек. Такова была прежняя версия.

"При обследовании правого борта мы не обнаружили шлюпок, а шлюпбалки вывалены в положении "за борт", - уточнил Фокин. - Предполагаем, что шлюпки спустили на воду, а это значит, что теплоход был на плаву минимум 15-20 минут".

На правом борту "Армении" было десять шлюпок вместимостью почти по 50 человек каждая. Таким образом, может идти речь почти о 500 спасенных.

Кормовой люк тоже раскрыт, значит люди пытались выбраться с тонущего корабля.

А еще команде исследователей наконец удалось обнаружить в кормовой части правого борта одну из пушек, установленных на теплоход - это 45-мм зенитный полуавтомат 21-К. Предположительно, таких могло быть четыре. Судно вооружали в Одессе, но архивных материалов пока не найдено. Найденное орудие не было приведено к бою, то есть его расчет не предполагал отражения налета авиации. Возможно, из-за погоды, которая казалась нелетной.

Расклад со спущенными на воду шлюпками порождает новые вопросы. Какова судьба спасенных?​

Фото: Предосталено РГО
Почему гибель "Армении" должна стать моральным приговором фашизму

"Мы вернемся на место трагедии, - обещает​ Фокин. - Наша сверхзадача:  собрать сведения, обрести детали,​ и эту историю рассказать людям".

Есть ли надежда на то, что мы узнаем имена убийц? Без взаимодействия с немецкими историками и их архивами правды не узнать.

"Конечно, узнаем, - уверен Фокин. - Сотрудничество с немецкой стороной уже налажено, уровень отношений хороший. Мешает лишь одно: ограничения, связанные с пандемией. Когда их снимут, надеемся получить новые знания".

Какой-то конкретной даты для завершения расследования нет, но всем бы хотелось, чтобы к роковой дате, 80-летию гибели теплохода, вышел документальный фильм, а исследователи-оппоненты пришли к какой-то одной версии трагедии. В ноябре итоги подводных и архивных исследований обсудят на конференции в Севастополе. Место встречи​ историков и исследователей -  легендарная Константиновская батарея.

Центр подводных исследований РГО обращается ко всем, кто обладает информацией о пассажирах "Армении": поделитесь ей на портале https://teplohodarmenia.ru/ . Сейчас в списке около 500 имен.

Общество История Русское оружие История Вторая мировая война РГ-Видео

Главное сегодня

Видеотрансляция: Путин проводит заседание президиума Госсовета и АСИ
Завальный: Газ по "Северному потоку-2" могут пустить этим летом
Песков заявил об отсутствии побочных эффектов у Путина после прививки
Мишустин продлил меры поддержки туроператоров
Косачев прокомментировал доклад разведки США о глобальных угрозах
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии