В расследовании гибели "советского "Титаника" сделаны важные открытия

Только что завершившаяся экспедиция к потопленному в 1941 году фашистами теплоходу "Армения" принесла открытия, которые меняют общепринятую картину трагедии.

Советский транспортно-санитарный теплоход, на борту которого находилось от четырех с половиной до десяти тысяч человек, 7 ноября 1941 года вышел из порта Ялты.​ В город уже ворвались​ части вермахта. В 11.25 в пятнадцати морских милях от Ялты​ судно атакуют "Хейнкели" из, предположительно, 27-й бомбардировочной эскадры люфтваффе.

Трагедия вызывает чудовищный прилив страстей, переходящих в скандалы. Много десятилетий документы об "Армении" были засекречены. Сам факт гибели судна никогда не был тайной, теплоход тщательно искали. Но безуспешно.

Ряд историков не согласны с оценкой числа жертв, утверждая, что даже физически на "Армении" не может поместиться десять тысяч человек. Правильно, рассчитан был на 980. Но… Основная погрузка происходила в Севастополе, а в Ялте капитану приказали принять на борт еще пять тысяч человек: раненых бойцов, врачей и гражданских. Сколько взяли - неизвестно. Выбор был невелик: плен, жизнь под фашистами в оккупированном городе или уйти последним судном. Пусть и в жуткой давке.

В прошлом году к "Армении" опустился подводный робот​ Центра подводных исследований РГО. Установили, что характер повреждений говорит о том, что теплоход потопили бомбардировщики - ранее считалось, что торпедоносцы. Почему спускался робот, а не человек? Судно лежит на глубине полтора километра.

И вот новые данные. Как сообщил вернувшийся из экспедиции исполнительный директор ЦПИ Сергей Фокин, видеосъемка высокого качества позволила усомниться, что теплоход затонул за четыре минуты и спаслись всего шесть человек. Такова была прежняя версия.

"При обследовании правого борта мы не обнаружили шлюпок, а шлюпбалки вывалены в положении "за борт", - уточнил Фокин. - Предполагаем, что шлюпки спустили на воду, а это значит, что теплоход был на плаву минимум 15-20 минут".

На правом борту "Армении" было десять шлюпок вместимостью почти по 50 человек каждая. Таким образом, может идти речь почти о 500 спасенных.

Кормовой люк тоже раскрыт, значит люди пытались выбраться с тонущего корабля.

А еще команде исследователей наконец удалось обнаружить в кормовой части правого борта одну из пушек, установленных на теплоход - это 45-мм зенитный полуавтомат 21-К. Предположительно, таких могло быть четыре. Судно вооружали в Одессе, но архивных материалов пока не найдено. Найденное орудие не было приведено к бою, то есть его расчет не предполагал отражения налета авиации. Возможно, из-за погоды, которая казалась нелетной.

Расклад со спущенными на воду шлюпками порождает новые вопросы. Какова судьба спасенных?​

"Мы вернемся на место трагедии, - обещает​ Фокин. - Наша сверхзадача: собрать сведения, обрести детали,​ и эту историю рассказать людям".

Есть ли надежда на то, что мы узнаем имена убийц? Без взаимодействия с немецкими историками и их архивами правды не узнать.

"Конечно, узнаем, - уверен Фокин. - Сотрудничество с немецкой стороной уже налажено, уровень отношений хороший. Мешает лишь одно: ограничения, связанные с пандемией. Когда их снимут, надеемся получить новые знания".

Какой-то конкретной даты для завершения расследования нет, но всем бы хотелось, чтобы к роковой дате, 80-летию гибели теплохода, вышел документальный фильм, а исследователи-оппоненты пришли к какой-то одной версии трагедии. В ноябре итоги подводных и архивных исследований обсудят на конференции в Севастополе. Место встречи​ историков и исследователей - легендарная Константиновская батарея.

Центр подводных исследований РГО обращается ко всем, кто обладает информацией о пассажирах "Армении": поделитесь ей на портале https://teplohodarmenia.ru/ . Сейчас в списке около 500 имен.