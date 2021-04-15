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15.04.2021 20:39
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 32,6 тысячи человек

Текст: Юрий Гаврилов

Число военнослужащих, которых привили от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V", увеличилось в армии и на флоте до 604 тысяч 403 человек. Причем 402 тысячи 549 представителей Вооруженных сил прошли полный курс вакцинации.

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Об этом в четверг вечером Минобороны РФ сообщило в специальном бюллетене на сайте ведомства. Там же представлены последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По приведенным в бюллетене данным, только за прошедшие сутки от Covid вылечились 26 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 тысячи 660 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля 113 тысяч 481 военнослужащего.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 392 военных. У них диагностирована опасная инфекция. 245 пациентов лечатся в военных госпиталях. Трое лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 144 человека изолированы на дому. Тяжелых больных нет. В состоянии средней тяжести два человека. Остальные - без симптомов заболевания, говорится в бюллетене.

Среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 23 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 97 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 854 человека, 231 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

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