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Дворецкий: Начало

Рецензии
    15.04.2021, 10:06
Текст:   Богдан Бобров
На канале Epix закончился показ второго сезона сериала "Пенниуорт". В нем зрителей продолжают знакомить со знаменитым дворецким Бэтмена задолго до того, как он стал наставником и опекуном Брюса Уэйна.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Биография Альфреда Пенниуорта в комиксных первоисточниках никогда не была каноничной и много раз ретконилась в угоду очередной сюжетной арке Темного рыцаря.

Фото: twitter.com/ LightsCameraPod
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Поэтому, можно сказать, что у создателей проекта был на руках карт-бланш. И в продолжении приключений верного друга семьи Уэйнов стало особенно заметно, что далеко не всегда подобная творческая свобода может идти на пользу.

Второй сезон показывает осажденный альтернативный Лондон 60-х годов прошлого столетия, который разрывают противоборствующие силы двух организаций: социалисты из "Безымянной лиги" и неофашисты из "Общества ворона". Сам по себе такой сеттинг уже вызывает больше вопросов и в целом мешает восприятию. Если к тому же "Готэму" с его комиссаром полиции и суперзлодеями, бегающими по улицам, постепенно можно привыкнуть, приняв этот вымышленный мир и его правила, то при каждом появлении в кадре конкретной королевы Великобритании срабатывают устойчивые ассоциации, которые на подсознательном уровне очень сложно игнорировать.

Посреди этих военных действий оказываются Томас Уэйн, Марта Кейн - будущие родители Бэтмена - и, собственно, Альфред Пенниуорт - в данной итерации бывший боец элитных подразделений армии ее величества.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Складывается ощущение, что авторы пытались сделать этих персонажей максимально непохожими на их устоявшиеся и привычные образы - в этом они, безусловно, преуспели. Но пошли ли такие кардинальные изменения на пользу - большой вопрос.

Все проблемы дебютного сезона в продолжении становятся лишь очевиднее и отчетливее. По первым сериям будущую маму Бэтмена в угоду современной моде на придумывание феминитивов вполне можно назвать "спецназовкой" - так ловко она дерется с противниками, уворачивается от пуль и всячески наглядно демонстрирует свою силу и независимость. Папа в этом смысле не отстает и реактивно движется по карьерной лестнице в ЦРУ. Этих двух точно не подстрелят темной ночью в Преступной аллее - разве что убийца прихватит с собой гранатомет вместо пистолета.

Но даже с таким набором экстраординарных способной будущей чете Уэйнов критично далеко до юного "Альфи" Пенниуорта - даже с учетом комиксных условностей - его сделали машиной смерти и разрушения, попутно наделив регенерацией Росомахи. Сюжетно это никак не обосновывается, отчего происходящие события все больше сваливаются в несмешную и неуклюжую пародию. В финале одной из серий, например, главного героя буквально истыкивают ножом. Показывается, как он чувствует приближение смерти через разговоры с призраками павших боевых товарищей, а в начале следующего эпизода он, отлежавшись одну ночь под пледиком и попив чаю, уже прытко отправляется на следующую миссию.

Фото: kinopoisk.ru
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После показанного вопрос, назревающий с первых серий дебютного сезона, начинает почти осязаемо звенеть в воздухе: зачем нужен Бэтмен в мире, где есть такой Альфред?

Вряд ли у создателей получится внятно на него ответить, а причины множества проблем шоу, возможно, стоит искать в истории его создания.

Ведь, особую и не совсем типичную для персонажа популярность дворецкий Бэтмена приобрел по ходу сериала "Готэм", в котором его роль блистательно исполнил актер Шон Пертви. И по изначальному плану творческий дуэт Бруно Хеллера и Дэнни Кэннона собирался развивать именно этот удачный образ, сделав соответствующий спин-офф. Но через некоторое время зачем-то было решено снимать отдельный и обособленный ориджин, никак с "Готэмом" или любым другим медийным проектами не связанный.

Хоть второй сезон "Пенниуорта" и заканчивается очевидным намеком на продолжение, категорично обрывая связь с традиционными бэт-канонами, официально о продлении шоу пока не было объявлено. Но, даже если это и произойдет, интерес к сериалу уже явно будет на порядок ниже.

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