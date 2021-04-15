Найдена вероятная особенность, защищающая детей от коронавируса

Ученые провели исследование, результаты которого объясняют сильный иммунитет против COVID-19 у детей. Об этом пишет издание Science.

Было проанализировано 114 образцов крови здоровых взрослых людей, 93 образца крови детей в возрасте от года до трех лет. Эти образцы сравнили с 12 пробами пуповинной крови и крови лимфоузлов и селезенки, взятых у 8 доноров органов.

Это дало возможность проследить, как меняются с возрастом человека иммунные клетки. Особый интерес вызывали B-лимфоциты, поскольку именно эти иммунные клетки считаются клетками памяти, они хранят информацию о том, с какими патогенами довелось столкнуться организму ранее, и активируются при их повторном появлении.

Обнаружилось, что в образцах крови детей, взятых еще до начала пандемии, B-лимфоцитов больше, чем в крови взрослых.

Эти иммунные клетки отличались также большей активностью, и быстро реагируют на SARS-CoV-2, притом что не имеют предыдущего опыта столкновения с этим вирусом.

Возможно, считают ученые, "детские" B-лимфоциты - результат генетической памяти иммунных клеток, выработавшейся ранее, во время атак других, более слабых коронавирусов.