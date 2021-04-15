Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.04.2021,  
13:15
Текст:  Алексей Моисеев

Знаменитый РПГ-7 стал основой для реактивной установки спецназа ЮАР

Известно, что советский ручной гранатомет РПГ-7 по своей популярности в мире может соперничать с автоматом Калашникова. По разным оценкам, "семерки" используют в армиях более чем сотни государств.

Во многих они выпускаются серийно, в некоторых изготавливаются по лицензии, но чаще без нее, как, например, в Соединенных Штатах.

С 60-х годов это противотанковое оружие применялось практически во всех войнах и конфликтах, и на его счету многие сотни, а возможно уже и тысячи единиц уничтоженной бронетехники различных типов. От сравнительно слабо бронированных транспортеров - до основных боевых танков, в том числе хорошо защищенных M1 Abrams армии США.

Достаточно часто с помощью РПГ сбивались различные летательные аппараты: боевые и транспортные вертолеты, самолеты. Известен случай поражения четырехмоторного Lockheed C-130 Hercules в Уганде, в конце 70-х годов.

Активно используются гранатометы этой модели и их модификации в частях специального назначения.

Фото: Минобороны Украины / wikipedia.org
Чудом не взорвался: украинский "Ураган" перевернулся по пути в Мариуполь

Например, в ЮАР местные разработчики даже создали шестиствольную установку, которая обладала защитой стрелка и монтировалась на шасси автомобилей типа багги. Правда, по всей видимости, широкого распространения она не получила.

К слову, попытки создать варианты с несколькими "трубами" предпринимались и раньше. Например, в Румынии, в Иране во время войны с Ираком, в Армении, на Украине. Однако, как оказалось, РПГ-7 наиболее эффективен в своем базовом варианте, разумеется, при условии постоянной модернизации имеющегося ассортимента реактивных гранат. Последние постоянно улучшаются, повышается бронепробиваемость, появились осколочные и термобарические версии.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Ирина Мотина/РИА Новости
Северный флот может получить не менее четырех подлодок нового проекта 11:12
Боевой "лаптежник": как дорабатывали КрАЗы в ходе войны в Анголе 12.04.2021
Пилота ВВС США заметили с "русской" нашивкой 10.04.2021
стрелковое оружие
Фото: пресс-служба ЮВО
На юге России впервые применили "непроницаемый купол" защиты от дронов 06:02
Завершены испытания пистолета "Аспид" 13.04.2021
"Интересный зверь": точность и надежность АК-104 поразили стрелка из США 22.03.2021
гранатометы
Автоматический гранатомет "Балкан" прошел госиспытания 09.03.2021
На Украине не смогли доработать боевой модуль "Киборг" 15.12.2020