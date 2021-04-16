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Актер Мирза Азизов умер от COVID-19 в 58 лет

Наше кино
    16.04.2021, 18:58
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "Жемчужинка" (2013). Фото: www.kino-teatr.ru Кадр из фильма "Жемчужинка" (2013). Фото: www.kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Жемчужинка" (2013). Фото: www.kino-teatr.ru

Актер кино и театра, народный артист Узбекистана Мирза Азизов скончался в возрасте 58 лет 16 апреля. Об этом сообщает "Самаркандский вестник".

В минкульте страны уточнили, что причиной смерти директора Театра драмы и комедии имени Мукимий стала коронавирусная инфекция.

Мирза Азизов родился актер 22 мая 1963 года в Чусте Наманганской области в творческой семье. В 1987-м окончил актерский факультет в Институте искусств, вскоре стяжав славу как артист музыкального театра.

Активно снимался в кино: "Маргиана", "Шайтанат - царство бесов", "Любовные испытания", "На краю стою", "Анора", "Господин охранник", "Заблудившиеся", "Связанные судьбы", "Назира", криминальная картина Эдуарда Тополя "На краю стою" ("Главный бандит"), другие.

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